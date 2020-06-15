В Бишкеке 15 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Московская, 53;

9.00-18.00 — жилмассив «Дордой» (улицы Дордой, Ибраимова, Керамическая), район Восточного автовокзала, отрезки улиц Тургенова, Айтматова, Осмонкула, проспекта Жибек Жолу, микрорайон «Асанбай», 40/1;

9.30-18.00 — жилмассивы «44 га» (улицы Элебесова, Коллективная, переулок Станиславский), «Дордой-4», «Арча-Бешик» (отрезки улиц Абдрахманова, Эркин-Тоо, Садырбаева, Шербет, Шералиева, Бердибаева, Кара-Кужур), «Ынтымак», «Колмо» (улицы Мидина, Жеткинчек, Тендик, Боталиева, Сейил, Жаштык, Дастан, Медина);

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Арстанбап).

До 1 июля отключили горячую воду.

Памятные даты

День работника противопожарной службы Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Пожарная часть в Бишкеке

15 июня 1926 года решением областной сессии Фрунзенского горсовета во Фрунзе создана первая профессиональная пожарная команда. В ее штате состояли девять человек, на вооружении которых были четыре конных экипажа и одна автомашина. На юге республики подобная служба появилась три года спустя, в 1929-м.

Сегодня в состав противопожарной службы страны входят более 80 боеспособных подразделений, в которых трудится более 3 тысяч пожарных.

Создана Шанхайская организация сотрудничества

О создании ШОС объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

До этого все указанные государства, за исключением РУз, были участниками «Шанхайской пятерки» — политического объединения, основанного на соглашениях об укреплении доверия в военной области в районе границы (Шанхай, 1996) и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (Москва, 1997).

Всемирный день мотоциклиста

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

С 2008-го День мотоциклиста с третьей среды июля перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты сделано, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Муса Адышев

Фото из интернета. Профессор Муса Адышев

Родился 15 июня 1915 года в селе Гульча. Советский геолог, специалист в области металлогении, региональной геологии, литологии и геохимии. Академик (1961), президент Академии наук Киргизской ССР (1978), доктор геолого-минералогических наук (1969), профессор (1971).

Впервые выделил и обосновал стратиграфическое положение Тянь-Шаньской черносланцевой геологической провинции. Дал новую биогеохимическую классификацию углеродистых формаций, установил палеогеографические и геохимические условия литогенеза и накопления руд, разработал научные основы прогнозирования редкометаллического осадочного оруденения.

Скоропостижно скончался 1 января 1979-го во Фрунзе.

Родилась государственный деятель Кулийпа Кондучалова

В 1920 году в селе Кара-Жигач родилась кыргызский государственный деятель Кулийпа Кондучалова, министр иностранных дел (1953-1963).

В 1958-м она становится министром культуры и остается на этой должности в течение 22 лет (1958-1980). Именно тогда мир узнал о прозе Чингиза Айтматова. В те годы отечественное оперное искусство и балет достигли расцвета, а национальный кинематограф окрестили «кыргызским чудом».

Кулийпа Кондучалова дружила со многими великими людьми. Ее близкими подругами стали балерина Бюбюсара Бейшеналиева и оперная певица Сайра Киизбаева. По ее заказу композитор Дмитрий Шостакович написал сюиту на русско-кыргызскую тему.

Умерла 7 сентября 2013-го в Бишкеке.

Родился художник Макен Сыдыкбаев

Родился 15 июня 1937 года в селе Кытай Иссык-Кульской области.

С 1957-го — участник различных выставок и гастролей. Наибольшего успеха в изобразительном искусстве добился как театральный художник-постановщик. Художник работает также и в станковой живописи, в основном в пейзажном жанре («Осень», «В горах»).

Фото из интернета. В горах. 1969

С 1967 года — член Союза художников СССР. В 2004-м удостоен звания народного художника КР.

Родился прыгун в высоту Игорь Паклин

Родился 15 июня 1963 года во Фрунзе. Вице-чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европы в помещениях.

В течение почти двух лет являлся рекордсменом мира с результатом 2,41 метра. До сих пор числится как один из самых выдающихся результатов в истории спорта. Выше Игоря Паклина с рекордами прыгали только два спортсмена — швед Патрик Шеберг (2,42) и кубинец Хавьер Сотомайор (2,45).

По окончании карьеры — на тренерской работе. Самая известная его воспитанница — Татьяна Ефименко, чемпионка Азиатских игр, личный рекорд — 1,97 метра.

По мнению Международной любительской легкоатлетической федерации, стоит на втором месте после Валерия Брумеля в списке лучших легкоатлетов мира за всю историю.

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