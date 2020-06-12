Изменилось расположение санитарно-контрольных пунктов на въездах в Бишкек

Расположение санитарно-контрольных пунктов на въездах в Бишкек и выездах из города изменилось. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, теперь на въездах и выездах из города установлены 12 санитарно-контрольных пунктов (СКП):

Васильевский тракт — объездная («Ак-Жол»);

село Пригородное — объездная;

село Маевка (кольцевая) — объездная;

жилмассив «Тендик» — объездная;

улица Киргизская (село Нижняя Ала-Арча) — объездная;

авторынок «Азамат» — объездная;

жилмассив «Келечек» — объездная;

жилмассив «Дордой» — объездная;

улица Ибраимова — объездная;

улица Алма-Атинская — объездная;

ГЭС-5 — объездная;

улица Ленина — объездная.

В муниципалитете добавили, что на санитарно-контрольных пунктах постовые вправе проверять температуру граждан, въезжающих в город. «При подозрении на признаки коронавируса или ОРВИ медицинские работники вправе направить в обсервацию для дальнейшего обследования», — отметили в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

Для фермеров, которые доставляют продукты питания (молочные продукты, овощи и фрукты) в столицу, работает зеленый коридор.

В муниципалитете просят горожан оставаться дома и не передвигаться без острой необходимости.