Изменилось расположение санитарно-контрольных пунктов на въездах в Бишкек

Расположение санитарно-контрольных пунктов на въездах в Бишкек и выездах из города изменилось. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, теперь на въездах и выездах из города установлены 12 санитарно-контрольных пунктов (СКП):
- Васильевский тракт — объездная («Ак-Жол»);
- село Пригородное — объездная;
- село Маевка (кольцевая) — объездная;
- жилмассив «Тендик» — объездная;
- улица Киргизская (село Нижняя Ала-Арча) — объездная;
- авторынок «Азамат» — объездная;
- жилмассив «Келечек» — объездная;
- жилмассив «Дордой» — объездная;
- улица Ибраимова — объездная;
- улица Алма-Атинская — объездная;
- ГЭС-5 — объездная;
- улица Ленина — объездная.
В муниципалитете добавили, что на санитарно-контрольных пунктах постовые вправе проверять температуру граждан, въезжающих в город. «При подозрении на признаки коронавируса или ОРВИ медицинские работники вправе направить в обсервацию для дальнейшего обследования», — отметили в мэрии.
Для фермеров, которые доставляют продукты питания (молочные продукты, овощи и фрукты) в столицу, работает зеленый коридор.
В муниципалитете просят горожан оставаться дома и не передвигаться без острой необходимости.