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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Изменилось расположение санитарно-контрольных пунктов на въездах в Бишкек

Расположение санитарно-контрольных пунктов на въездах в Бишкек и выездах из города изменилось. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, теперь на въездах и выездах из города установлены 12 санитарно-контрольных пунктов (СКП):

  • Васильевский тракт — объездная («Ак-Жол»);
  • село Пригородное — объездная;
  • село Маевка (кольцевая) — объездная;
  • жилмассив «Тендик» — объездная;
  • улица Киргизская (село Нижняя Ала-Арча) — объездная;
  • авторынок «Азамат» — объездная;
  • жилмассив «Келечек» — объездная;
  • жилмассив «Дордой» — объездная;
  • улица Ибраимова — объездная;
  • улица Алма-Атинская — объездная;
  • ГЭС-5 — объездная;
  • улица Ленина — объездная.

В муниципалитете добавили, что на санитарно-контрольных пунктах постовые вправе проверять температуру граждан, въезжающих в город. «При подозрении на признаки коронавируса или ОРВИ медицинские работники вправе направить в обсервацию для дальнейшего обследования», — отметили в мэрии.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Для фермеров, которые доставляют продукты питания (молочные продукты, овощи и фрукты) в столицу, работает зеленый коридор.

В муниципалитете просят горожан оставаться дома и не передвигаться без острой необходимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155851/
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Изменилось расположение санитарно-контрольных пунктов на въездах в Бишкек