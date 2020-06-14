Из журналистики в стюардессы. Перизат Рыспаева о работе в Qatar Airways

Фото Перизат Рыспаевой

Фигура, прическа, маникюр, цвет помады — все по стандарту. Таким требованиям последние пять лет следует Перизат Рыспаева. Девушка покоряет небо, представляя одну из самых крупных авиакомпаний мира — Qatar Airways.



Она родом из Каракола (Иссык-Кульская область). После окончания школы устроилась работать на местный телеканал. Теперь кыргызстанка в среднем по 90-100 часов в месяц проводит в небе. Она посетила 72 страны и 113 городов мира.

О сходствах и различиях в профессиях журналиста и стюардессы, как достичь своей мечты и чем занять себя на карантине, Перизат Рыспаева рассказала 24.kg.

— В 17 лет я пришла в журналистику. Это была моя мечта. В детстве я часто представляла, как меня показывают по телевизору. Даже репетировала, как рассказываю новости. Оказавшись в 17 лет на «Антен ТВ», была уверена, что буду стремиться и развиваться в этой сфере. Затем пригласили на работу на «Пятый канал» в Бишкеке.

— Устроилась на ведущий телеканал в стране, все хорошо...Почему вдруг решила уехать за границу?

— Для саморазвития. Захотела практиковать свой английский. В 2013 году по контракту приехала в Дубай, работала в Duty Free.

Дубай в то время был городом мечты для многих, сюда хотели приехать жить и работать.

Тогда я еще не думала, что уйду из журналистики навсегда.

— И как ты решила стать стюардессой? Не сложно было пройти конкурс?

— Никогда не мечтала, что буду стюардессой. Но, видимо, судьба. Когда я работала в аэропорту, коллеги и члены экипажа не раз предлагали попробоваться на эту роль. Говорили, что я подхожу. Узнав, что в Дубае многие пытались устроиться в авиакомпании, меня заинтересовала эта работа.

Однажды увидела сообщение, что Катарские авиалинии устраивают день открытых дверей в Дубае. Решила попробовать.

В день икс пришла на собеседование. Когда увидела претендентов, тут же упал весь настрой: все были модельной внешности, красивые. Но решила дождаться, и ближе к вечеру очередь дошла до меня. Беседа с членами комиссии прошла очень легко. Думаю, помог опыт в журналистике, он до сих пор часто меня выручает.

На втором этапе был экзамен, где надо было пройти тест по психологии и на знание английского, а также проверка здоровья.

— Какие требования выдвигаются к стюардессе?

— На теле не должно быть татуировок, хорошая физическая форма, рост достаточный, чтобы без каблуков, стоя босиком на носках, вытянутой вверх рукой могла дотянуться до отметки 212 сантиметров . Также среди требований — соответствующий характер, хороший английский язык и коммуникабельность.

Перед каждым рейсом нас проверяют от корней волос до кончиков ногтей. Есть стандарты по стрижке и цвету волос и даже помады.

Если, например, отдыхая на Мальдивах или на другом курорте, загорела, то могут снять с рейса.

Царапины на руках, герпес на губах тоже могут послужить причиной для недопущения к полету. Надо всегда держать себя в форме. Я не видела слишком потолстевших коллег, ведь в таком случае могут принять меры.

Фото Перизат Рыспаевой

— Несмотря на трудности, у тебя очень увлекательная работа. Наверное, ни один рейс не проходит без интересных случаев?

— На каждый рейс мы выходим с разными экипажами, очень редко бывают повторные полеты с одной и той же командой. Авиакомпания большая, работают более 10 тысяч бортпроводников.

Среди пассажиров бывают разные люди, например, знаменитые модели, но я их не узнаю, так как особо не интересуюсь этой сферой. Летали премьер-министры разных государств в рабочие поездки или со своими семьями.

Пассажиры часто интересуются моей национальностью. Многие не знают про Кыргызстан и кыргызов. Перизат Рыспаева

По прилету у нас бывает время для ознакомления с городом. Один раз на Бали, когда мы из гостиницы направлялись в аэропорт, водитель автобуса попросил по дороге открыть шторы и помахать. Мы подумали, что он собирается нам что-то показать. По его указанию открыли шторы и увидели детей, совсем маленьких, в возрасте четырех-пяти лет. Они все выстроились в ряд вдоль дороги, чтобы увидеть экипаж. Им сообщили, что мы будем в это время проезжать мимо. Они были так рады видеть нас. Никогда до этого я не испытывала такого чувства теплоты.

Фото Перизат Рыспаевой

— Из-за пандемии коронавируса международные рейсы приостановили. Как проводят время в самоизоляции те, кто привык постоянно летать?

— Наша авиакомпания сократила рейсы, но мы выполняем транзитные. Раньше в среднем в месяц летала 90-100 часов, во время пандемии — только 30-40 часов.

Благодаря пандемии впервые за пять лет смогла отдохнуть так долго и выспаться. Перизат Рыспаева

Слышала, что из-за пандемии многие небольшие авиакомпании закрылись, некоторые пошли на сокращение. У нас тоже сократили штат, но незначительно. А с середины мая количество рейсов увеличилось.

— А какая сейчас в Дохе ситуация с распространением коронавируса?

— Доха тоже на карантине. Все сферы деятельности были приостановлены, сейчас потихоньку начинают работу.

Очень строгие санитарные требования. Везде надо носить маску и перчатки. Есть специальное приложение, которое скачивает каждый житель Дохи, там можно узнать результаты теста на коронавирус. Если ты в списке зараженных, при проверке загорится красный свет и тебя никуда не пустят.

— Чего не хватает тебе за границей?

— Родных. Очень скучаю по своей семье, по национальной кухне. Я очень люблю конину, а ее можно купить только в Кыргызстане.