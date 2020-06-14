Из журналистики в стюардессы. Перизат Рыспаева о работе в Qatar Airways

Фигура, прическа, маникюр, цвет помады — все по стандарту. Таким требованиям последние пять лет следует Перизат Рыспаева. Девушка покоряет небо, представляя одну из самых крупных авиакомпаний мира — Qatar Airways.
Она родом из Каракола (Иссык-Кульская область). После окончания школы устроилась работать на местный телеканал. Теперь кыргызстанка в среднем по 90-100 часов в месяц проводит в небе. Она посетила 72 страны и 113 городов мира.
О сходствах и различиях в профессиях журналиста и стюардессы, как достичь своей мечты и чем занять себя на карантине, Перизат Рыспаева рассказала 24.kg.
— В 17 лет я пришла в журналистику. Это была моя мечта. В детстве я часто представляла, как меня показывают по телевизору. Даже репетировала, как рассказываю новости. Оказавшись в 17 лет на «Антен ТВ», была уверена, что буду стремиться и развиваться в этой сфере. Затем пригласили на работу на «Пятый канал» в Бишкеке.
— Устроилась на ведущий телеканал в стране, все хорошо...Почему вдруг решила уехать за границу?
— Для саморазвития. Захотела практиковать свой английский. В 2013 году по контракту приехала в Дубай, работала в Duty Free.
Тогда я еще не думала, что уйду из журналистики навсегда.
— И как ты решила стать стюардессой? Не сложно было пройти конкурс?
— Никогда не мечтала, что буду стюардессой. Но, видимо, судьба. Когда я работала в аэропорту, коллеги и члены экипажа не раз предлагали попробоваться на эту роль. Говорили, что я подхожу. Узнав, что в Дубае многие пытались устроиться в авиакомпании, меня заинтересовала эта работа.
В день икс пришла на собеседование. Когда увидела претендентов, тут же упал весь настрой: все были модельной внешности, красивые. Но решила дождаться, и ближе к вечеру очередь дошла до меня. Беседа с членами комиссии прошла очень легко. Думаю, помог опыт в журналистике, он до сих пор часто меня выручает.
На втором этапе был экзамен, где надо было пройти тест по психологии и на знание английского, а также проверка здоровья.
— Какие требования выдвигаются к стюардессе?
— На теле не должно быть татуировок, хорошая физическая форма, рост достаточный, чтобы без каблуков, стоя босиком на носках, вытянутой вверх рукой могла дотянуться до отметки
Перед каждым рейсом нас проверяют от корней волос до кончиков ногтей. Есть стандарты по стрижке и цвету волос и даже помады.
Царапины на руках, герпес на губах тоже могут послужить причиной для недопущения к полету. Надо всегда держать себя в форме. Я не видела слишком потолстевших коллег, ведь в таком случае могут принять меры.
— Несмотря на трудности, у тебя очень увлекательная работа. Наверное, ни один рейс не проходит без интересных случаев?
— На каждый рейс мы выходим с разными экипажами, очень редко бывают повторные полеты с одной и той же командой. Авиакомпания большая, работают более 10 тысяч бортпроводников.
Среди пассажиров бывают разные люди, например, знаменитые модели, но я их не узнаю, так как особо не интересуюсь этой сферой. Летали премьер-министры разных государств в рабочие поездки или со своими семьями.
Пассажиры часто интересуются моей национальностью. Многие не знают про Кыргызстан и кыргызов.Перизат Рыспаева
По прилету у нас бывает время для ознакомления с городом. Один раз на Бали, когда мы из гостиницы направлялись в аэропорт, водитель автобуса попросил по дороге открыть шторы и помахать. Мы подумали, что он собирается нам что-то показать. По его указанию открыли шторы и увидели детей, совсем маленьких, в возрасте четырех-пяти лет. Они все выстроились в ряд вдоль дороги, чтобы увидеть экипаж. Им сообщили, что мы будем в это время проезжать мимо. Они были так рады видеть нас. Никогда до этого я не испытывала такого чувства теплоты.
— Из-за пандемии коронавируса международные рейсы приостановили. Как проводят время в самоизоляции те, кто привык постоянно летать?
— Наша авиакомпания сократила рейсы, но мы выполняем транзитные. Раньше в среднем в месяц летала 90-100 часов, во время пандемии — только 30-40 часов.
Благодаря пандемии впервые за пять лет смогла отдохнуть так долго и выспаться.Перизат Рыспаева
Слышала, что из-за пандемии многие небольшие авиакомпании закрылись, некоторые пошли на сокращение. У нас тоже сократили штат, но незначительно. А с середины мая количество рейсов увеличилось.
— А какая сейчас в Дохе ситуация с распространением коронавируса?
— Доха тоже на карантине. Все сферы деятельности были приостановлены, сейчас потихоньку начинают работу.
Очень строгие санитарные требования. Везде надо носить маску и перчатки. Есть специальное приложение, которое скачивает каждый житель Дохи, там можно узнать результаты теста на коронавирус. Если ты в списке зараженных, при проверке загорится красный свет и тебя никуда не пустят.
— Чего не хватает тебе за границей?
— Родных. Очень скучаю по своей семье, по национальной кухне. Я очень люблю конину, а ее можно купить только в Кыргызстане.