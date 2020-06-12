Более четверти заразившихся коронавирусом в Бишкеке проживают в жилых массивах. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

По ее словам, в Бишкеке коронавирус выявлен у 610 человек, из них 85 — завозных.

«Из 610 зараженных 482 человека проживают по городским адресам, 128 — иногородние, 162 являются жителями 25 жилых массивов», — отметила она.

Вице-мэр добавила, что в центральной части города наибольшее число инфицированных граждан проживают в 12-м микрорайоне, «Джале» — по 15 человек, «Аламедине-1» — 5, на улице Фучика — 6.

Она добавила, что для раннего выявления инфицированных организована работа подворового обхода путем опроса. «Всего медицинскими работниками опрошено 129 тысяч жителей 29 жилмассивов», — отметила она.

Напомним, на 12 июня в стране зарегистрировали 2 тысячи 166 случаев заражения COVID-19.