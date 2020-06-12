11:51
USD 74.28
EUR 84.59
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Жители Бишкека просят разрешить им проводить торжества. Минздрав против

В Бишкеке много граждан, которые хотят провести массовые мероприятия и обращаются в соответствующие органы с просьбой разрешить им это. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Читайте по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 37 человек. Всего — 2 166

По его словам, бишкекчане стали просить разрешения на проведение поминок, свадеб и других торжеств.

«Но у нас обстановка остается напряженной. В Бишкеке 610 случаев заражения коронавирусом, поэтому мы отказываем всем, кто обращается с такими просьбами. Только когда нормализуется эпидситуация, мы сможем отвечать положительно на эти вопросы», — сказал чиновник.

Отметим, вчера экс-депутат Омурбек Бабанов проводил поминки по случаю смерти сестры в ресторане «Кайнар». Несмотря на то что в Бишкеке запрещено проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны должны соблюдать санитарные правила и запускать не более 50 посетителей.

Всего по стране на 12 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 166 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 668.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155781/
просмотров: 633
Версия для печати
Материалы по теме
Более четверти заразившихся коронавирусом в Бишкеке — жители жилмассивов
Мэрия: Самолечение приводит к росту числа зараженных COVID-19 в Бишкеке
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7,5 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Десять солдат Нацгвардии заразились COVID-19. На парад Победы поедут другие
За последние сутки еще шесть медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане от коронавируса вылечились еще 38 человек
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 37 человек. Всего — 2 166
В Узбекистане приступают к лечению коронавируса отечественным препаратом
Люди с какой группой крови меньше подвержены заражению COVID-19, узнали ученые
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Неправильная раздача гуманитарки в&nbsp;Бишкеке: возбуждено уголовное дело Неправильная раздача гуманитарки в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
Бизнес
Куда исчез 21&nbsp;миллион абонентов в&nbsp;Китае и&nbsp;как дела у&nbsp;сотовиков в&nbsp;Кыргызстане Куда исчез 21 миллион абонентов в Китае и как дела у сотовиков в Кыргызстане
Поступай в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg! Поступай в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg!
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Юридические лица могут платить за&nbsp;газ через платежные терминалы Юридические лица могут платить за газ через платежные терминалы
12 июня, пятница
11:45
Депутат раскритиковал Минтранс за затягивание строительства дорог Депутат раскритиковал Минтранс за затягивание строитель...
11:34
Более четверти заразившихся коронавирусом в Бишкеке — жители жилмассивов
11:28
Мэрия: Самолечение приводит к росту числа зараженных COVID-19 в Бишкеке
11:19
Сейчас не время. Депутаты исключили норму о финансировании партий из госбюджета
11:10
Подозреваемую в мошенничестве на 1,6 миллиона сомов водворили в СИЗО-1