Жители Бишкека просят разрешить им проводить торжества. Минздрав против

В Бишкеке много граждан, которые хотят провести массовые мероприятия и обращаются в соответствующие органы с просьбой разрешить им это. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, бишкекчане стали просить разрешения на проведение поминок, свадеб и других торжеств.

«Но у нас обстановка остается напряженной. В Бишкеке 610 случаев заражения коронавирусом, поэтому мы отказываем всем, кто обращается с такими просьбами. Только когда нормализуется эпидситуация, мы сможем отвечать положительно на эти вопросы», — сказал чиновник.

Отметим, вчера экс-депутат Омурбек Бабанов проводил поминки по случаю смерти сестры в ресторане «Кайнар». Несмотря на то что в Бишкеке запрещено проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны должны соблюдать санитарные правила и запускать не более 50 посетителей.

Всего по стране на 12 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 166 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 668.