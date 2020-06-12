Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 142 тысячи 39. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 502 тысячи 278 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 23 тысячи 285), Бразилии (802 тысячи 828), России (501,8 тысячи), Великобритании (292 тысячи 860), Индии (286 тысяч 605), Испании (242 тысячи 707) и Италии (236 тысяч 142).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,5 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 77 тысяч 883 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 166 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 13 тысяч 558, Узбекистане — 4 тысячи 741, Таджикистане — 4 тысячи 834.