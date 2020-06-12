Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 142 тысячи 39. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 502 тысячи 278 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 23 тысячи 285), Бразилии (802 тысячи 828), России (501,8 тысячи), Великобритании (292 тысячи 860), Индии (286 тысяч 605), Испании (242 тысячи 707) и Италии (236 тысяч 142).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,5 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 77 тысяч 883 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 421 тысячи 32. По сравнению с данными на утро понедельника показатель вырос на 4 тысячи 916 человек. В том числе в США скончались 113 тысяч 818 человек, Великобритании — 41 тысяча 364, Бразилии — 40 тысяч 919, Италии — 34 тысячи 167, Франции — 29 тысяч 349.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 166 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 13 тысяч 558, Узбекистане — 4 тысячи 741, Таджикистане — 4 тысячи 834.