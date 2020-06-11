16:45
USD 74.28
EUR 84.59
RUB 1.07
Общество

12 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Сулуу-Тор, Ош-3000, Аксы, Ойсул-Ата, Матисакова, Мин-Куш);
  • 9.00-17.00 — проспект Айтматова, 63;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Ынтымак, Тулебердиева, Архитектурная, Чуй, 20-22, 39-41), «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова), «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык), отрезки улиц Обской, Лумумбы, Абдраева, Юдахина;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Токольдош» (улица Литовская);
  • 9.30-12.00 — 9-й микрорайон, № 1-5а;
  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (7-я улица), «Дордой» (4-я, 5-я улицы).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Беш-Кюнгей (улицы Проектируемая, Байбосун уулу, Большевик, Школьная, 3), Кок-Жар (улица Маликова, 31-48), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Эшмамбет уулу А., Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный, жилмассив «Сейтек»), Берлик (улицы Западная, Фабричная), Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Коллекторная, Киргизская, тупик Логвиненко), жилмассивы «Кырман», «50 га» (улицы Бурана, Нур-Тамчы, Манжыл-ата);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Пригородная, Садовая, Заводская, Советская, Фрунзе, Лавровых, Почтовая, Ала-Арчинская), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Больничная, Фрунзе, Бакыт), Гавриловка (улицы Фрунзе, Горького, Школьная), Романовка (улица Фрунзе), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Табышалиева, Жылжымышева, Бекбоева, Яккупбаева, Кенжебека);
  • 9.00-17.00 — поселок Зеленый;

Жайылский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Монолдор (улица Шопокова), Кызыл-Дыйкан;
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Кара-Балтинская, Железнодорожная, Октябрьская, Тоголока Молдо, Ленина, Матросова, Морозова, Карла Маркса, Тельмана, Топографическая, Тольятти);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Шевченко), Большевик (улица Жукова), Садовое (улица Советская), Крупское (улица Северная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Каинда (улица Комсомольская), села Панфиловское (улица Жапаркулова), Чалдыбар (зерноток, автопарк);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Первомайское, Новопокровка (улица Разакова), Дружбы (улицы Фучика, Молодежная), город Кант (улица Фрунзе);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Шамшы, Кошой, Кош-Канат, Он-Бир, Чон-Жар, Карагул, Прогресс, Искра, Кайырма, Дон-Арык, Маданият, Арал (улица Шоссейная).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — городу Ош (улицы Парпиева, Аношина, Турсунбаева, Кош-Таш, Мирзаматова, Камалова, Бакинская, Маруфий, Ишматова, Боконбаева, Дружба, Тайгараева, Бахта, Шаумяна, Молодежная, Физкультурная, Куренкеева, Фучика, Орджонекидзе, Крылова, Гуляма, Космонавтов, Терешковой, Фурманова, Юнусова, Репина, Бекмуратова, Базарова, Мамытова, Жибекчи, Ражапова, Таштанова, Масалиев, 5, 5а, 7, 9, 11), айыльные округа Кара-Кочкор, Кашка-Жол, Жошолу, села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, Тут-Зар, Мундуз, Кызыл-Сай, Гулистан, Айырма, Коен, Вахым, Жангактаги.
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Арык-Бою, Джин-Джигана, Кулатова, Кулуштана, Ынтымак, Мончу, Чал-Таш, Беш-Бурхана).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155709/
просмотров: 1337
Версия для печати
Материалы по теме
11 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 июня: где в регионах отключат свет
5 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Неправильная раздача гуманитарки в&nbsp;Бишкеке: возбуждено уголовное дело Неправильная раздача гуманитарки в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
Бизнес
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
Куда исчез 21&nbsp;миллион абонентов в&nbsp;Китае и&nbsp;как дела у&nbsp;сотовиков в&nbsp;Кыргызстане Куда исчез 21 миллион абонентов в Китае и как дела у сотовиков в Кыргызстане
Поступай в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg! Поступай в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg!
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
12 июня, пятница
16:43
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
16:31
Когда объявят местные выборы? ЦИК решит совместно с республиканским штабом
16:16
Ну очень энергичный депутат. Топ-5 сомнительных идей Гульшат Асылбаевой
16:14
Вы не врач. Адвокат по делу Курсана Асанова заявила отвод судье
15:57
В Джалал-Абаде мужчина пытал, бил жену и снимал на видео. Его водворили в ИВС