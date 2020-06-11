12 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Сулуу-Тор, Ош-3000, Аксы, Ойсул-Ата, Матисакова, Мин-Куш);

9.00-17.00 — проспект Айтматова, 63;

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Ынтымак, Тулебердиева, Архитектурная, Чуй, 20-22, 39-41), «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова), «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык), отрезки улиц Обской, Лумумбы, Абдраева, Юдахина;

9.30-19.00 — жилмассив «Токольдош» (улица Литовская);

9.30-12.00 — 9-й микрорайон, № 1-5а;

10.00-17.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (7-я улица), «Дордой» (4-я, 5-я улицы). 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

8.00-18.00 — села Беш-Кюнгей (улицы Проектируемая, Байбосун уулу, Большевик, Школьная, 3), Кок-Жар (улица Маликова, 31-48), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Эшмамбет уулу А., Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный, жилмассив «Сейтек»), Берлик (улицы Западная, Фабричная), Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Коллекторная, Киргизская, тупик Логвиненко), жилмассивы «Кырман», «50 га» (улицы Бурана, Нур-Тамчы, Манжыл-ата);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Пригородная, Садовая, Заводская, Советская, Фрунзе, Лавровых, Почтовая, Ала-Арчинская), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Больничная, Фрунзе, Бакыт), Гавриловка (улицы Фрунзе, Горького, Школьная), Романовка (улица Фрунзе), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Табышалиева, Жылжымышева, Бекбоева, Яккупбаева, Кенжебека);

9.00-17.00 — поселок Зеленый;

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — села Монолдор (улица Шопокова), Кызыл-Дыйкан;

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Кара-Балтинская, Железнодорожная, Октябрьская, Тоголока Молдо, Ленина, Матросова, Морозова, Карла Маркса, Тельмана, Топографическая, Тольятти);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Шевченко), Большевик (улица Жукова), Садовое (улица Советская), Крупское (улица Северная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинда (улица Комсомольская), села Панфиловское (улица Жапаркулова), Чалдыбар (зерноток, автопарк);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Первомайское, Новопокровка (улица Разакова), Дружбы (улицы Фучика, Молодежная), город Кант (улица Фрунзе);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Шамшы, Кошой, Кош-Канат, Он-Бир, Чон-Жар, Карагул, Прогресс, Искра, Кайырма, Дон-Арык, Маданият, Арал (улица Шоссейная).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — городу Ош (улицы Парпиева, Аношина, Турсунбаева, Кош-Таш, Мирзаматова, Камалова, Бакинская, Маруфий, Ишматова, Боконбаева, Дружба, Тайгараева, Бахта, Шаумяна, Молодежная, Физкультурная, Куренкеева, Фучика, Орджонекидзе, Крылова, Гуляма, Космонавтов, Терешковой, Фурманова, Юнусова, Репина, Бекмуратова, Базарова, Мамытова, Жибекчи, Ражапова, Таштанова, Масалиев, 5, 5а, 7, 9, 11), айыльные округа Кара-Кочкор, Кашка-Жол, Жошолу, села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, Тут-Зар, Мундуз, Кызыл-Сай, Гулистан, Айырма, Коен, Вахым, Жангактаги.

4 Баткенская область Баткенская область