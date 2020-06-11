Стали больше убирать и чаще делать покупки. Как коронавирус повлиял на мужчин

После распространения коронавируса мужчины стали уделять больше времени уборке и поддержанию порядка на приусадебном участке, а также покупкам для семьи. Об этом говорится в отчете по результатам исследования «Влияние COVID-19 на положение женщин и мужчин в КР».

При этом чем больше у мужчины детей, тем меньше он занимается уборкой.

«Видимо, это связано с тем, что в многодетных семьях часть нагрузки распределятся между детьми, — отмечают авторы исследования. — У женщин увеличилось количество времени, посвященное уборке, приготовлению и подаче блюд, играм, разговорам и чтению с детьми».

«Наиболее затратные по времени виды домашней работы увеличились существенно у тех, кто до карантина был занят в семейном бизнесе без оплаты, имел собственный бизнес без найма людей, был фрилансером или ранее не работал. Объяснить это можно тем, что работающие женщины и в условиях карантина тратили время на оплачиваемую работу. Это, к примеру, медики, сотрудники сектора социальной защиты. А работники образования получили еще большую трудовую нагрузку, чем обычно, поскольку им пришлось осваивать новые технологии для организации онлайн-обучения», — говорится в документе.

В разрезе возраста больше работы стало у молодых женщин от 18 до 45 лет. На долю самых молодых женщин (18 лет — 24 года) приходится 61 процент нагрузки по приготовлению еды.

В ходе телефонного интервью опросили 1 тысячу человек по всей стране, в том числе 486 женщин и 514 мужчин.