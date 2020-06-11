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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Люди с какой группой крови меньше подвержены заражению COVID-19, узнали ученые

Люди с первой группой крови меньше рискуют заразиться коронавирусом. Это выяснили американские исследователи.

Отмечается, что это связано с особенностями генома, которые еще предстоит изучить. Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18 процентов меньше, чем обладатели других групп.  

Как сообщила генеральный директор 23andMe Энн Войчицки, она и коллеги обратили внимание на различия в симптомах и тяжести протекания COVID-19 у разных людей. Им стало интересно, влияет ли на симптомы генетическая составляющая. Чтобы узнать больше, специалисты компании опросили около 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом.

Также специалисты проанализировали случаи заражения среди людей, подверженных повышенному риску контакта с вирусом, например, медработников. Среди этой части опрошенных инфицированными оказались 3,2 процента людей с первой группой крови, 3,9 процента — со второй, 4 процента — с третьей и 4,1 процента — с четвертой.  

Сейчас ученые набирают новую группу испытуемых, чтобы подробнее изучить это явление.

Исследователи подчеркивают, что опирались на более ранние работы, посвященные связи коронавируса и групп крови. Так, китайские ученые еще в марте сообщили о повышенной уязвимости для инфекции обладателей второй группы крови. Изучение коронавирусных пациентов больниц показало, что 25,8 процента из них имели первую группу крови, 37,75 процента — вторую, 26,42 процента были обладателями третьей группы, а еще 10,03 процента — четвертой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155665/
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