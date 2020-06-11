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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Узбекистане приступают к лечению коронавируса отечественным препаратом

Министерству здравоохранения Республики Узбекистан передан препарат рутан, произведенный в технопарке China—Uzbekistan Medicine Technical Park. Об этом сообщает Министерство инновационного развития РУз.

Отмечается, что оригинальный препарат против гриппа рутан, разработанный Институтом биоорганической химии Академии наук Узбекистана, был протестирован китайскими учеными, в результате чего было продемонстрировано снижение воздействия коронавируса SARS CoV-2 на 78,3 процента.

Министерства инновационного развития РУз
Фото Министерства инновационного развития РУз. Рутан - разработка узбекских ученых.

Рутан произведен в Узбекско-Китайском медицинском технопарке как готовый препарат, соответствующий требованиям GMP.

11 тысяч упаковок рутана ранее были отправлены в Иран в качестве гуманитарной помощи против коронавируса и успешно прошли лабораторные испытания.

В технопарке действует фармацевтический завод, который выпускает восемь видов лекарственных препаратов (таблетки, капсулы, жидкости). Завод полностью соответствует самым высоким международным стандартам и требованиям GMP.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155641/
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