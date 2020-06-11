72 процента случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане произошло внутри страны

В Кыргызстане число заражения COVID-19 внутри страны составляет 72 процента. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, из общего числа зараженных завозные случаи коронавируса — 28 процентов.

«Число больных снижалось до того момента, пока не стали возвращать наших соотечественников из-за рубежа. Темп прироста заражения повысился. Но в целом за последнюю неделю снижается. Однако напряженная ситуация сохраняется. Сегодня начинают работать пункты пропуска на границе с Казахстаном, увеличится поток автомобилей и пересекающих ее людей. Минздрав предпринимает все усилия, чтобы обеспечить безопасность и предупредить распространение коронавируса в стране», — сказал чиновник.

Всего по стране на 11 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 129 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 630.