Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 121 тысячу 628. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 360 тысяч 239 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 464), Бразилии (772 тысячи 416), России (493 тысячи 23), Великобритании (291 тысяча 588), Индии (276 тысяч 583), Испании (242 тысячи 280) и Италии (235 тысяч 763).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,4 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 83 тысячи 91 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 416 тысяч 116. По сравнению с данными на утро понедельника, показатель вырос на 4 тысячи 839 человек. В том числе в США скончались 112 тысяч 924 человека, Великобритании — 41 тысяча 213, Бразилии — 39 тысяч 680, Италии — 34 тысячи 114, Франции — 29 тысяч 322.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 129 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 13 тысяч 319, Узбекистане — 4 тысячи 623, Таджикистане — 4 тысячи 763.