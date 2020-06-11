Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 121 тысячу 628. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 360 тысяч 239 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 464), Бразилии (772 тысячи 416), России (493 тысячи 23), Великобритании (291 тысяча 588), Индии (276 тысяч 583), Испании (242 тысячи 280) и Италии (235 тысяч 763).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,4 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 83 тысячи 91 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 129 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 13 тысяч 319, Узбекистане — 4 тысячи 623, Таджикистане — 4 тысячи 763.