Суд над экс-мэрами. Один из экспертов отказался от своих выводов

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Суд приступил к прениям сторон. Адвокат директора фирмы-подрядчика «Айколь Строй» Сейиткана Алиева Омурзак Мамыров отметил, что эксперт, который входил в состав комиссии по проверке строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», отказался от своих выводов.

Омурзак Мамыров попросил суд приобщить новые показания эксперта к материалам уголовного дела.

«Я спросил, реально ли за такую сумму построить школу? Он ответил, что нет», — цитирует эксперта адвокат.

Кроме того, известно, что этот эксперт — единственный, у кого из членов комиссии был сертификат. Однако он не визировал все листы экспертизы, как это положено по закону. Сейчас он находится в Таласе. К нему ездил адвокат и взял ответы на вопросы, которые нотариально заверены.

Добавим, что защита неоднократно настаивала на обеспечении явки в суд экспертов государственного центра судебных экспертиз, но они так и не появились ни на одном из заседаний.

Государственные обвинители выступили против приобщения данного материала к уголовному делу. Но судья удовлетворил ходатайство.

Ранее Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.