Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 120 тысяч 140. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 238 тысяч 611 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 979 тысяч 850), Бразилии (739 тысяч 503), России (484 тысячи 630), Великобритании (290 тысяч 581), Индии (276 тысяч 146), Испании (241 тысяча 966) и Италии (235 тысяч 561).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,3 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 78 тысяч 308 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 93 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 13 тысяч 319, Узбекистане — 4 тысячи 520, Таджикистане — 4 тысячи 690.