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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 120 тысяч 140. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 238 тысяч 611 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 979 тысяч 850), Бразилии (739 тысяч 503), России (484 тысячи 630), Великобритании (290 тысяч 581), Индии (276 тысяч 146), Испании (241 тысяча 966) и Италии (235 тысяч 561).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,3 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 78 тысяч 308 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 411 тысяч 277. По сравнению с данными на утро понедельника, показатель вырос на 4 тысячи 755 человек. В том числе в США скончались 112 тысяч 6 человек, Великобритании — 40 тысяч 968, Бразилии — 38 тысяч 406, Италии — 34 тысячи 43, Франции — 29 тысяч 299.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 93 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 13 тысяч 319, Узбекистане — 4 тысячи 520, Таджикистане — 4 тысячи 690.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155478/
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