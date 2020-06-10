В Генпрокуратуре создан отдел по защите прав бизнеса

В Генеральной прокуратуре создан отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей и защите инвесторов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы надзорного органа Нурлан Дюшембиев.

По его словам, отдел будет заниматься надзором за соблюдением прав бизнесменов.

«Работа отдела будет находиться под личным контролем генпрокурора», — сказал Нурлан Дюшембиев.

Начальник нового отдела надзорного органа Арслан Мурзаев отметил, что представители бизнеса могут обращаться с жалобами и предложениями. «Отдел будет надзирать за деятельностью органов исполнительной власти, МСУ, фискальных органов и должностных лиц. Также в отделе будут изучать нормативно-правовые акты, которые создают искусственные барьеры, мешающие предпринимателям», — сказал он.

Предприниматели могут записаться на прием в отдел по телефонам: 0312542486, 0312592516, WhatsApp: 0559192054.