В штабе сообщают о шести больных COVID-19 сотрудниках детсадов Бишкека

В Бишкеке у шести сотрудников дошкольных образовательных организаций выявили коронавирус. Об этом сообщили в республиканском штабе со ссылкой на Минздрав.

«Министерство здравоохранения сообщило, что в связи с возобновлением работы дошкольных образовательных организаций все сотрудники ДОО сдают ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Тесты работникам детских садов независимо от форм собственности делают бесплатно.

«Центры Госсанэпиднадзора республики ведут проверки по подготовке ДОО к приему детей, выдаются санитарные предписания. При соответствии детсадов всем санитарным нормам (установка санитайзеров, дезковриков, термометрия и других) специалисты ЦГСЭН разрешат прием детей в соответствии с утвержденными алгоритмами», — отметили в штабе.

Ранее вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам сообщила о четырех выявленных случаях коронавирусной инфекции у сотрудников дошкольных организаций.