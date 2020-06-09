Ремонт дорог в Бишкеке. В конце июня вскроют тендерные документы по второй фазе

Вскрытие конкурсных заявок по второй фазе проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта КНР состоится 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, работы планируют начать в этом году.

В муниципалитете напомнили, что в июне 2019-го в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина подписан протокол о реализации проекта.

Читайте по теме Улицы Бишкека, которые отремонтируют в ближайшие два года

«В связи с пандемией COVID-19 работы не начинались. Объявлен повторный конкурс среди китайских компаний на строительство дорог», — добавили в мэрии.

Напомним, что в рамках второй фазы проекта планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах.

Ремонт будет проводиться за счет грантовых средств Китая.