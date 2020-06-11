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Общество

Раз в пять лет недостаточно. Минобразования — за непрерывное развитие учителей

В Кыргызстане учителя должны не реже одного раза в пять лет повышать свою квалификацию, но Министерство образования и науки инициирует непрерывное профессиональное развитие педагога. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников Назира Дюшеева.

По ее словам, более 8 тысяч учителей ежегодно повышают у них квалификацию. Также действует шесть региональных организаций — два областных института образования в городах Оше и Караколе, четыре областных методических центра в Джалал-Абаде, Баткене, Нарыне и Таласе.

Созданы все условия, есть компьютерные классы, интернет, библиотеки. 

Учителя из регионов повышают квалификацию именно там, а в РИПКиППР — учителя из Бишкека и Чуйской области, а также желающие из других областей.

«Практикуются и выездные курсы, то есть школы присылают нам заявки на повышение квалификации по нужным им тематикам, мы готовим своих методистов и преподавателей и командируем их для проведения курсов в тот или иной регион», — добавила Назира Дюшеева.

«Сегодня для профессионального развития учитель имеет все возможные ресурсы (интернет, обучающие платформы, методические и предметные разработки в электронных библиотеках, онлайн-уроки, образовательные сайты, готовые предметные методические и воспитательные материалы). Главное — его желание и творчество», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155321/
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