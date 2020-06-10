10 лет Ошской трагедии. Что стало с политиками, которые тогда руководили страной

10 лет назад в ночь на 11 июня 2010 года в Ошской области произошла трагедия. Столкновения на этнической почве унесли жизни около 500 человек, ранения получили более 2 тысяч. Это официальные данные. Тысячи граждан Кыргызстана, представители узбекской национальности, вынужденно бежали из страны...

Несколько комиссий, в том числе международных, проводили расследование, пытаясь выяснить причины конфликта. Они пришли к выводу: часть вины за эту трагедию лежит на временном правительстве.

24.kg решило напомнить, кто из политиков стоял у руля государства.

В основной состав ВП входили девять политиков. К власти они пришли на волне кровопролитных событий 7 апреля 2010-го, изгнав семейный клан Бакиевых.

Фото из интернета. Роза Отунбаева прибыла в Ош спустя неделю после разгоревшегося конфликта

Временное правительство возглавила Роза Отунбаева. В разгар этнического конфликта вместе с другими членами ВП готовилась к проведению референдума. После кампании, до сих пор вызывающей споры, она стала президентом переходного периода. Плебисцит состоялся 27 июня. В Кыргызстане приняли новую Конституцию, закрепив парламентскую форму правления.

На юг Роза Отунбаева приехала спустя неделю после беспорядков. В бронежилете и сопровождении вооруженных охранников. Это вызвало шквал критики в ее адрес.

Позже она неохотно реагировала на многочисленные жалобы местных правозащитников, представителей международных организаций и граждан на пытки, нарушения закона и предвзятость при расследовании уголовных дел по июньскими событиям.

Роза Отунбаева на пенсии. У нее пожизненный статус экс-президента. Она получает пенсию 80 тысяч сомов и возглавляет фонд имени себя.

Ей положено по закону об экс-президенте дача в Госрезиденции № 1, транспорт с водителем, ГСМ, интернет, бесплатное медицинское обслуживание, телефонная связь — все за счет налогоплательщиков.

Роза Отунбаева занимала пост президента переходного периода до 1 декабря 2011 года. В этот день ее сменил новоизбранный Алмазбек Атамбаев.

Фото пресс-службы президента. Алмазбек Атамбаев во время одной из поездок в Ош

Во время ошской трагедии Алмазбек Атамбаев был первым заместителем председателя ВП и курировал экономические вопросы.

После референдума он возглавил правительство. Будучи премьер-министром и позже, став президентом, неоднократно встречался с родственниками погибших на юге, которые обвиняли власти в произошедшем.

Алмазбек Атамбаев лишен статуса экс-президента и находится под стражей в СИЗО ГКНБ. Ему вменяют тяжкие преступления, включая организацию массовых беспорядков и убийство.

Фото Reuters. Два заместителя главы ВП Омурбек Текебаев и Темир Сариев

Еще двое заместителей председателя временного правительства — Темир Сариев и Омурбек Текебаев готовятся к новым выборам в Жогорку Кенеш. Партии «Ата Мекен» и «Акшумкар» объединились.

Во время июньских беспорядков они должны были участвовать непосредственно в предотвращении и ликвидации последствий беспорядков.

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Однако ВП всю ответственность за межэтнический конфликт возложило на беглого президента Курманбека Бакиева и его окружение.

Темир Сариев считает, что причиной конфликта стало «нежелание старой власти в лице Бакиева сдаваться». Но и ответственности с членов ВП он тоже не снимал, в частности с тех, кто курировал силовой блок.

Фото www. Азимбек Бекназаров курировал силовые структуры

Куратором силовых структур в 2010 году был еще один заместитель главы ВП Азимбек Бекназаров. Это из его уст прозвучала фраза, ставшая чуть ли не крылатой: «мы поймали около 10 снайперов». А еще он был замешан в скандале с растратой изъятых из банковских ячеек миллионов, принадлежавших Курманбеку Бакиеву, членам его семьи и приближенным.

Часть денег, как позже оправдывались члены ВП, ушла на мобилизацию сил и ликвидацию последствий ошских событий.

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В отчете Национальной комиссии по расследованию июньских событий фигурировал и сын Азимбека Бекназарова. В документе приводились свидетельские показания очевидцев, которые рассказывали: Руслан Бекназаров раздавал оружие участникам июньских событий с кыргызской стороны. Позже Бекназаров-младший грозился подать в суд на членов этой комиссии, но не сделал этого.

Азимбек Бекназаров занимает пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Малайзии. Его сын получил должность в аппарате президента.

Фото Azattyk. Кадыржан Батыров скончался в декабре 2019 года

Лидер узбекской диаспоры Кадыржан Батыров не был членом ВП, но также имеет непосредственное отношение к июньским событиям 2010 года. Его называли главным организатором столкновений. Якобы после его выступлений и начались беспорядки.

Кадыржан Батыров был осужден в Кыргызстане на пожизненное лишение свободы за сепаратизм и организацию массовых беспорядков на юге. Однако до приговора суда ему удалось скрыться. Он получил статус политического беженца в Швеции.

4 декабря 2019 года Кадыржан Батыров скончался в Одессе. В 2016 году Интерпол отказал Кыргызстану его в розыске.

«Временное правительство мобилизовало сторонников, в частности партию «Ата Мекен» и сторонников из Джалал-Абада, Сузака и Базар-Коргона. Несколько членов ВП, включая Отунбаеву, Атамбаева, Текебаева, Бекназарова и Каптагаева, несколько раз в день звонили Батырову. Он сказал, что поддерживал регулярный контакт с членами ВП», — говорится в отчете Международной независимой исследовательской комиссии.

Батыров вместе с другими лидерами сообщества и мусульманским духовенством начал мобилизацию узбеков из Джалал-Абадской и Ошской областей. Текебаев, предположительно, сказал ему: «Вы хотели участвовать — давайте, участвуйте сейчас». Из отчета Международной независимой исследовательской комиссии

Фото www. Мелис Мырзакматов находится в бегах

Мелис Мырзакматов во время июньских событий 2010 года был мэром Оша. Именно здесь начались первые столкновения.

Мелис Мырзакматов в бегах. В 2013 году в отношении него возбудили уголовное дело за строительство моста в южной столице.

Экс-мэр Оша обвиняется в злоупотреблении должностным положением. В 2015-м Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал его виновным и приговорил к семи годам лишения свободы заочно. Он был объявлен в розыск.

На выборах в Жогорку Кенеш в 2015 году Омурбек Текебаев объявил об объединении своей партии «Ата Мекен» с мырзакматовской «Улуттар биримдиги». На победе социалистов этот тандем особо не сказался, но во время предвыборки чуть не стоил им места в списке кандидатов.

Год назад в политсовет «Улуттар биримдиги» вошла экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

Фото AFP. Курсан Асанов был комендантом города Ош

Курсан Асанов не был членом временного правительства, но его назначили комендантом Оша сразу после вспыхнувшего конфликта.

После он долгое время был главой представительства МВД на юге в ранге заместителя министра. Позже вернулся в Бишкек и здесь продолжал занимать пост замглавы МВД.

Курсана Асанова обвиняют в превышении должностных полномочий при задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева. С ним фигурантами по делу проходят его сын, водитель и журналист кыргызскоязычного издания.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Он содержится под домашним арестом.

Фото из интернета. Кубатбек Байболов был комендантом Джалал-Абада

Еще один комендант — Кубатбек Байболов. Он возглавлял комендатуру Джалал-Абада.

В настоящее время Кубатбек Байболов отошел от большой политики. Он иногда дает интервью о происходящих событиях. Был кандидатом в депутаты по списку «Ар-Намыса» в 2015 году, но партия на выборах проиграла.

Фото из интернета. Эмильбек Каптагаев был правой рукой Розы Отунбаевой

Еще один член ВП, постоянно остающийся на плаву, — Эмильбек Каптагаев. Во время межэтнического конфликта на юге он был главой аппарата временного правительства, по сути правой рукой Розы Отунбаевой.

Эмильбек Каптагаев руководит Национальным институтом стратегических исследований. Должность он получил при Сооронбае Жээнбекове.

Экс-член ВП очень активный пользователь соцсетей. Недавно он опубликовал советы, как не заразиться коронавирусом. Чем чиновник занимается в должности главы НИСИ, неизвестно. В марте 24.kg договорилось об интервью с Эмильбеком Каптагаевым. Однако тот накануне встречи ее отменил.

Фото www. Сооронбай Жээнбеков в июне 2010 года был губернатором Ошской области

Сооронбай Жээнбеков не был членом ВП. Во время событий на юге он был губернатором Ошской области (с апреля 2010-го по декабрь 2015 года). Его имя никогда не упоминалось среди тех, кого критиковали за трагедию.

В отчете Международной независимой исследовательской комиссии (IIC) нынешний президент упоминается лишь в главе «Коменданты».

Накануне событий губернатор Сооронбай Жээнбеков встретился с лидерами узбекской общины. В ответ на их просьбы он назначил узбеков на должности в своей администрации. Из отчета Международной независимой исследовательской комиссии

«Губернатор Жээнбеков передал законную власть коменданту города Оша после объявления ЧП в 02.00 11 июня. Потом он принял надлежащие меры. Жээнбеков дал инструкции предотвратить мобилизацию сельских кыргызов и присутствовал на встрече делегации временного правительства», — говорится в отчете.

Прошло 10 лет. Эта трагедия вписана в историю страны кровью невинных жертв чужой политической игры. Ежегодно накануне черной даты чиновники произносят дежурные фразы, выражают соболезнования семьям погибших.

Ни один член временного правительства не признал своей ответственности хотя бы частично. Ни один из них не извинился перед кыргызстанцами. Никто из временщиков не покаялся...