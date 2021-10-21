Многонациональность — главное богатство страны, заявил президент на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

По словам Садыра Жапарова, в 2010 году события в Оше спровоцировали некоторые политики, преследуя свои личные интересы.

«В нашей стране живут 80 этносов. Это наше богатство. Мы знаем, что в 2010 году из-за использования некоторыми этнического вопроса в личных интересах вспыхнули ошские события. Сейчас тоже есть такие политики. В период выборов МВД особенно надо оперативно реагировать на подобные сигналы», — сказал он.