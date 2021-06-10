Урок для всех. Обращение президента в связи с годовщиной ошских событий

Президент Кыргызстана сделал обращение в связи с 11-й годовщиной ошских событий.

«В эти дни исполняется одиннадцатая годовщина трагических событий июня 2010 года. Сегодня мы отдаем дань памяти погибшим и вспоминаем пропавших без вести во время этой трагедии.

Мы надеемся, что подобная трагедия, вылившаяся в столкновения между двумя братскими народами, больше никогда не повторится. Хочу выразить особую благодарность нашему мудрому и великодушному народу, который, поощряя общую терпимость, в тяжелые дни протянул руку помощи пострадавшим, также еще раз выскажу признательность международному сообществу за оказанную поддержку», — говорится в тексте.

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По словам Садыра Жапарова, июньские события стали большим уроком для всех нас. Это трагическое испытание подтвердило необходимость укрепления единства и солидарности народа во имя будущего нашего любимого Кыргызстана, унаследованного от наших предков.

«Народная мудрость гласит «Залог счастья — в дружбе». Мы, как единый народ, единая страна должны сосредоточиться на будущем, укрепляя наше единство. Благодаря взаимному уважению, взаимопомощи и взаимному доверию мы добиваемся больших успехов. Наша сила — в единстве!

Ошская и Джалал-Абадская области — многонациональные области. Этническое многообразие — наше богатство. Сегодня в этих областях проживает свыше 80 этносов. Каждая этническая группа вносит свой вклад в развитие нашей страны, Кыргызстана, сохраняя при этом свою культуру, язык и традиции.

Мы — открытая страна с дружелюбными, трудолюбивыми и гостеприимными людьми. В своем развитии мы стремимся к укреплению дружбы с соседями по региону, взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами мира.

Светлая память о погибших в июньских событиях навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля им будет пухом!

Да будет мир и согласие в нашей многонациональной стране!» — отметил он.