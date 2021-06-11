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Общество

Ошские события. О детях, переживших трагедию

Одиннадцать лет назад в эти дни юг Кыргызстана полыхал. Трагедия, унесшая сотни жизней, покалечившая тысячи судеб, до сих пор отдает болью. Десятки детей тогда в одночасье стали сиротами.

По данным правозащитного центра «Кылым шамы», в ошских событиях 2010 года погибли 492 человека, из них 15 детей.

24.kg продолжает публиковать цикл материалов о тех, кто пережил ошскую трагедию.

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В те трагические дни кто-то получил огнестрельное ранение, другие пропали без вести. Спустя время они были обнаружены на кладбищах, есть те, кто был заживо сожжен...

Свидетелями страшных событий стали выжившие дети. Журналисты 24.kg отправились в Ош и поговорили с ними тоже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197301/
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