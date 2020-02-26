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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Не лезьте целоваться. Эмильбек Каптагаев знает, как не заразиться коронавирусом

Глава НИСИ Эмильбек Каптагаев опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как можно избежать заражения коронавирусом.

По его словам, следует ограничить поцелуи, объятия и хождения по тоям — это становится не безопасно. «Можно просто здороваться при встрече за руку, необязательно же лезть целоваться», — написал он.

Отвечая на вопросы 24.kg, Эмильбек Каптагаев отметил, что речь не о запретах.

Он предлагает сознательно ограничить личные контакты. «Конечно, совсем не ходить на тои или поминки не получится. Что касается поцелуев, еще раз повторю, можно их ограничить, достаточно рукопожатия», — сказал Эмильбек Каптагаев.

В парламенте Кыргызстана сегодня, напомним, тоже обсуждают тему коронавируса. Нардеп Камчыбек Жолдошбаев предложил не пускать в КР китайцев, его поддержал Тазабек Икрамов. Они считают, нужно даже транзит для граждан КНР перекрыть.

А Бактыбек Турусбеков считает, что следует подумать об ограничениях массовых торжеств, пока не спадет угроза.

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 80 тысяч 990 человек, 2 тысячи 760 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 30 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144822/
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