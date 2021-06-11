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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Годовщина июньских событий. Правозащитники вновь обращаются к президенту

Представители правозащитного центра «Бир дуйно» напомнили президенту Садыру Жапарову о соблюдении прав человека.

По их словам, после трагических событий июня 2010 года на юге страны последовала череда судебных процессов, беспристрастность, независимость и объективность которых вызывают большую критику у местных и международных правозащитных организаций.

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«В то время имели место многочисленные нарушения национального законодательства и международных норм в области прав человека в ходе предварительного следствия. Пытки сопровождались истязаниями, угрозами и унижением человеческого достоинства. Не было проведено ни одного своевременного, эффективного расследования по факту пыток. Полученные под пытками признательные показания ложились в основу обвинения. Отсутствие безопасности во время судебных процессов, нападения на подсудимых, их близких и адвокатов, игнорирование доказательств защиты привели к несправедливым решениям. Суд игнорировал доводы адвокатов, не реагировал на заявления о пытках, не принимал во внимание показания свидетелей со стороны подсудимых», — подчеркнули эксперты центра.

Они добавили, что заключенные не были обеспечены своевременной и качественной медицинской помощью. «Подобная системная безнаказанность, нерешенные социальные проблемы ведут к снижению доверия общества к власти. Время показывает, что большинство реализованных реформ в области верховенства права не коснулись осужденных граждан. Когда судебный процесс касается первых лиц государства, то всюду слышны лозунги о нарушениях прав, но почему-то процессы над рядовыми гражданами не привлекают подобного внимания», — говорят правозащитники.

Они отметили: с учетом продолжающейся масштабной реформы уголовно-исполнительного законодательства важно, чтобы все граждане Кыргызстана имели равный доступ к защите и независимому правосудию.

11 лет назад в Оше происходили столкновения на межэтнической почве. Массовые беспорядки длились несколько дней.

По неофициальным данным, только в первые дни погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали о более чем 2 тысячах жертв. Десятки тысяч жителей города получили ранения и травмы, остались без домов, были вынуждены бежать.

Государственные органы предоставляли иную статистику: официально зарегистрировано 443 погибших.

В апреле 2021 года президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ изучить материалы по трагическим июньским событиям 2010-го на юге страны. В ведомстве пока не комментируют, как продвигается работа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197371/
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