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Общество

Ошские события. О временном правительстве и ответственности

В эти дни 11 лет назад на юге республики переживали трагедию, унесшую жизни сотни людей. Активисты и волонтеры помогали пострадавшим. Вся страна собирала гумпомощь, граждане отправляли продукты и одежду тем, кто остался без дома и нуждался в самом необходимом.

Лишь тогдашнее руководство республики будто отстранилось. Власти в эти дни готовились провести референдум по изменению Конституции. Председатель временного правительства Роза Отунбаева лишь спустя неделю после того, как конфликт был погашен, поехала в Ош.

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Позже было расследование, главным организатором столкновений на юге страны в июне 2010 года называли лидера узбекской диаспоры Кадыржана Батырова. Он был заочно осужден в Кыргызстане на пожизненное лишение свободы за сепаратизм и организацию массовых беспорядков на юге. Батыров получил статус политического беженца в Швеции. Интерпол отказал нашей стране в его розыске. 4 декабря 2019-го он скончался в Одессе.

Вместе с Кадыржаном Батыровым к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, приговорили еще несколько представителей узбекского сообщества.

Никто из членов временного правительства на себя ответственность тогда не взял.

В апреле 2021 года президент Садыр Жапаров поручил Государственному комитету национальной безопасности вновь рассмотреть материалы июньских событий 2010-го, которые уже изучены международными, государственными и депутатскими комиссиями.

По итогам проведенной работы поручено предоставить полную информацию о принятых государственными органами решениях, а также с соблюдением законности и объективности принять соответствующие решения.

В обществе очень часто задаются вопросом, кто должен нести ответственность за июньские события 2010 года. Журналисты 24.kg задали его правозащитникам, активистам и юристам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197988/
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