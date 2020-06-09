Кому и где следует носить маски, напомнили в ВОЗ

ВОЗ опубликовала новые рекомендации по ношению масок. Об этом на брифинге сообщила глава представительства Всемирной организации здравоохранения в КР Назира Артыкова.

Она отметила, что решение принято на основе тщательного анализа всех данных, исследований и консультаций с экспертами.

Только масками не защититься от коронавируса, но они являются одним из элементов стратегии. Назира Артыкова

«ВОЗ по-прежнему рекомендует носить маски при нахождении в одном помещении с больными, при работе с подозрением на COVID-19. Кроме того, их должны носить все медработники вне зависимости от того, работают ли они с больными COVID-19 или нет», — сказала она.

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Назира Артыкова добавила, что маски нужно носить всем лицам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями там, где невозможно соблюсти физическое дистанцирование: в местах большого скопления людей, в магазинах, общественном транспорте.

При этом необходимо правильно надевать и снимать маски. И делать только чистыми руками.

«Человек может заразиться, поправляя маску на лице. Лицо и маску во время ношения не трогать», — отметила Назира Артыкова.

«Хочется подчеркнуть, что ношение масок не заменяет необходимости соблюдения физического дистанцирования, гигиены рук. Это часть комплексного подхода по борьбе с COVID-19», — сказала представитель ВОЗ.