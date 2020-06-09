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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Индия вошла в пятерку стран с самым большим числом зараженных коронавирусом

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 110 тысяч 523. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 118 тысяч 471 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 960 тысяч 897), Бразилии (707 тысяч 412), России (476 тысяч 43), Великобритании (288 тысяч 834), Индии (265 тысяч 928), Испании (241 тысяча 717) и Италии (235 тысяч 278).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,1 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 151 тысячу 983 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 406 тысяч 522. По сравнению с данными на утро понедельника, показатель вырос на 3 тысячи 813 человек. В том числе в США скончались 110 тысяч 990 человек, Великобритании — 40 тысяч 680, Бразилии — 37 тысяч 134, Италии — 33 тысячи 964, Франции — 29 тысяч 212.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 55 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 12 тысяч 859, Узбекистане — 4 тысячи 440, Таджикистане — 4 тысячи 609.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155289/
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