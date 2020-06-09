Индия вошла в пятерку стран с самым большим числом зараженных коронавирусом

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 110 тысяч 523. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 118 тысяч 471 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 960 тысяч 897), Бразилии (707 тысяч 412), России (476 тысяч 43), Великобритании (288 тысяч 834), Индии (265 тысяч 928), Испании (241 тысяча 717) и Италии (235 тысяч 278).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,1 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 151 тысячу 983 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 55 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 12 тысяч 859, Узбекистане — 4 тысячи 440, Таджикистане — 4 тысячи 609.