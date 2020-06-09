В Ошской области от коронавируса скончалась женщина

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Ошской областной городской больнице скончалась 47-летняя женщина.

«Ранее она получала химиотерапию в отделении гематологии с множественной нейломой с поражением почек. 31 мая анализ подтвердил наличие у нее коронавируса, ее перевели в Ошскую городскую больницу. Несмотря на реанимационные мероприятия, вчера она скончалась. У нее была острая дыхательная и сердечно-сосудистая, полиорганная недостаточность», — сказал он.

Всего по республике общее количество умерших составило 24 случая.