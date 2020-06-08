В БНИЦТиО у пациентки выявили коронавирус. У сотрудников больницы взяли анализы

В БНИЦТиО у одной из пациенток неделю назад выявили коронавирус. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Минздраве.

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Уточняется, что она жительница Сокулукского района.

«У женщины взяли ПЦР-анализ, который оказался положительным. Как она заразилась COVID-19, неизвестно. Пациентку госпитализировали в инфекционную больницу. У сотрудников БНИЦТиО взяли анализы на коронавирус, у всех они вышли отрицательные», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что больница работает в обычном режиме.

Всего по стране на 8 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 32 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 445. Умерли — 23.