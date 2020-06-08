Шум в ночное время достал горожан. Мэрия Бишкека решила навести порядок

Мэрия Бишкека разработала проект постановления «О некоторых мерах по обеспечению соблюдения общественного порядка на территории города в ночное время». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в отдельных странах приняты правила, которые запрещают превышение допустимого уровня шума в определенное время и обязывают горожан и организации соблюдать режим тишины в ночное время и выходные, праздничные дни.

Проектом предлагается запретить физическим и юридическим лицам нарушать предельно допустимые уровни звукового давления и шума с 23.00 до 7.00, в том числе использовать звуковоспроизводящие и звукоусиливающие устройства:

в многоквартирных домах, жилых домах, жилых помещениях и помещениях общего пользования, в общежитиях;

на придомовых территориях, территориях жилых микрорайонов и групп жилых домов;

в образовательных, медицинских учреждениях, а также в организациях, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению и пребыванию.

Проект постановления будет внесен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша и обсуждение горожанам.

В мэрии добавили, что в Кыргызстане действуют санитарные правила и нормативы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», которые определяют нормы звукового давления и предельные уровни шума ночью. Однако не все виды звукового шума подлежат инструментальным замерам, хотя и влияют на здоровье горожан и приводят к нарушению общественного порядка.

В муниципалитете добавили, что с наступлением лета увеличивается количество жалоб горожан на шум, громкую музыку и ремонтные работы в ночное время.