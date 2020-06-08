20:59
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Общество

Шум в ночное время достал горожан. Мэрия Бишкека решила навести порядок

Мэрия Бишкека разработала проект постановления «О некоторых мерах по обеспечению соблюдения общественного порядка на территории города в ночное время». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в отдельных странах приняты правила, которые запрещают превышение допустимого уровня шума в определенное время и обязывают горожан и организации соблюдать режим тишины в ночное время и выходные, праздничные дни.

Проектом предлагается запретить физическим и юридическим лицам нарушать предельно допустимые уровни звукового давления и шума с 23.00 до 7.00, в том числе использовать звуковоспроизводящие и звукоусиливающие устройства:

  • в многоквартирных домах, жилых домах, жилых помещениях и помещениях общего пользования,  в общежитиях;
  • на придомовых территориях, территориях жилых микрорайонов и групп жилых домов;
  • в образовательных, медицинских учреждениях, а также в организациях, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению и пребыванию.

Проект постановления будет внесен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша и обсуждение горожанам.

В мэрии добавили, что в Кыргызстане действуют санитарные правила и нормативы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», которые определяют нормы звукового давления и предельные уровни шума ночью. Однако не все виды звукового шума подлежат инструментальным замерам, хотя и влияют на здоровье горожан и приводят к нарушению общественного порядка.

В муниципалитете добавили, что с наступлением лета увеличивается количество жалоб горожан на шум, громкую музыку и ремонтные работы в ночное время.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155220/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке ремонтируют здание городской детской молочной кухни
Цифровизация. Торговые павильоны и магазины в Бишкеке получат QR-коды
Мэрия: Пролом в арыке парка имени Чолпонбая Тулебердиева сделан специально
В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык
В Бишкеке продолжают штрафовать кафе и бары. Не соблюдают санитарные нормы
В Бишкеке штрафуют водителей общественного транспорта. Не надевают маски
В режиме реального времени. Мэрия Бишкека внедряет электронную систему в ЖКХ
«Кофейня 135» строит зеленую зону, летника возле общепита не будет
Не прошло и месяца. Теперь в парке имени Тулебердиева проседает брусчатка
Прокладку канализации по улице Элебесова обещают закончить до 20 июля
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Международные авиарейсы в&nbsp;Кыргызстане планируют возобновить 15&nbsp;июня Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
Бизнес
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
8 июня, понедельник
20:51
Пенсионерке отключили электричество за задолженность в 90 сомов Пенсионерке отключили электричество за задолженность в ...
20:33
Шум в ночное время достал горожан. Мэрия Бишкека решила навести порядок
20:17
За время пандемии коронавируса ПРООН помогла Кыргызстану на $500 тысяч
20:10
КПП «Чалдовар» на кыргызско-казахской границе возобновил работу
19:51
Водители в Бишкеке игнорируют линии разметки и знаки дорожного движения