Минздрав: Выявлены случаи коронавируса от неизвестного источника заражения

Количество случаев коронавируса неизвестного происхождения в стране увеличивается. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, на сегодня зарегистрировали 10 случаев COVID-19, источники заражения которых не определили.

«Среди зараженных много работников рынков, банков и других субъектов. Будьте осторожны, не нарушайте масочный режим, соблюдайте физическую дистанцию и пользуйтесь антисептиками. Многие граждане перестали следовать правилам, это может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего по стране на 8 июня коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 2 тысяч 32 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 445, умерли 23.