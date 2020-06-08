Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 575 тысяч 578. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 7 тысяч 948 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 941 тысяча 978), Бразилии (691 тысяча 758), России (467 тысяч 73), Великобритании (287 тысяч 621), Индии (257 тысяч 486), Испании (241 тысяча 550) и Италии (234 тысячи 998).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,1 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 270 тысяч 758 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 402 тысяч 709. По сравнению с данным на утро пятницы показатель вырос на 16 тысяч 718 человек. В том числе в США скончались 110 тысяч 513 человек, Великобритании — 40 тысяч 625, Бразилии — 36 тысяч 455, Италии — 33 тысячи 899, Франции — 29 тысяч 158.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 32 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 12 тысяч 694, Узбекистане — 4 тысячи 331, Таджикистане — 4 тысячи 529.