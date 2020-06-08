Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 575 тысяч 578. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 7 тысяч 948 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 941 тысяча 978), Бразилии (691 тысяча 758), России (467 тысяч 73), Великобритании (287 тысяч 621), Индии (257 тысяч 486), Испании (241 тысяча 550) и Италии (234 тысячи 998).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,1 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 270 тысяч 758 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 32 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 12 тысяч 694, Узбекистане — 4 тысячи 331, Таджикистане — 4 тысячи 529.