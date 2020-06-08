Стройкомпании игнорируют уведомления мэрии о нарушениях и не устраняют их

Строительная компания «Авента Строй» и подрядная организация «Азия курулуш» игнорируют замечания городских служб и не устраняют нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в мэрию поступают многочисленные жалобы горожан на нарушения при строительстве многоэтажного дома на улице Суюмбаева, 149а.

Санитарно-экологическая инспекция столичной мэрии и Свердловский акимиат не раз уведомляли строителей о соблюдении порядка на стройобъектах и прилегающей территории. К сожалению, стоительные компании игнорируют городские службы.

Зимой в отношении «Авенты Строй» санитарно-экологическая инспекция составила протокол из-за вывоза грунта и грязи на проезжую часть улицы Суюмбаева. Протокол передали в комиссию при акимиате, но до сегодняшнего дня нарушители игнорируют и не приходят на заседания.

В конце апреля на данный объект снова поступили жалобы. Подрядная организация «Азия Курулуш» после земляных работ не восстановила асфальтобетонное покрытие, разрушила ирригацию, имеются участки, где просел грунт, также не соблюдались правила безопасности: не было ограждающих лент, информационных баннеров, должного освещения. СЭИ составила протокол за невыполнение требований по производству работ на дорогах и выписала штраф 23 тысячи сомов.

Но стройкомпания продолжает игнорировать все уведомления, отдельные нарушения не устранены до сих пор, а вода без ирригации создает неудобства горожанам.