20:38
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Водителей большегрузов на КПП «Торугарт» хотят заставить сдавать ПЦР-анализ

Кыргызская сторона предложила Китаю новый алгоритм перемещения грузовых автомобилей на КПП «Торугарт». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, чиновники предлагают, чтобы водители грузовых авто сдавали ПЦР-тесты. «Алгоритм согласовали с бизнес-сообществом​ и сегодня его практикуют соседние страны», — отметили в кабмине.

Чиновники Китая пообещали, что рассмотрят предложение как можно быстрее и направят в Кыргызстан список условий для начала работы КПП «Торугарт».

Напомним, что КПП «Торугарт» начнет работать 8 июня. Пока только исключительно для осуществления взаимных грузоперевозок между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155116/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Мирлан Жеенчороев предлагает государству позаботиться о мигрантах
За несоблюдение санитарных норм мечети в Оше могут закрыть
Улугбек Ормонов предлагает не начислять проценты по кредитам в период ЧС
Больница кыргызско-турецкой дружбы уже принимает пациентов с коронавирусом
ВОЗ передумала: маски все же нужно носить в общественных местах
Кубатбек Боронов: Возобновление авиарейсов создает риски заражения коронавирусом
Из Таласа в Казахстан пытались вывезти крупную партию табачных изделий
В Кыргызстане предпринимателей оштрафовали почти на 2 миллиона сомов
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 11 медиков
В Кыргызстане от коронавируса вылечились еще 20 человек
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
Международные авиарейсы в&nbsp;Кыргызстане планируют возобновить 15&nbsp;июня Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
Бизнес
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
У&nbsp;Жумалиева нет $2,5 миллиарда&nbsp;&mdash; &laquo;Чон Казат&raquo; признал свою ошибку У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
Талант Керимбаев: Теперь и&nbsp;большие компании хотят вести дела по&nbsp;принципам ислама Талант Керимбаев: Теперь и большие компании хотят вести дела по принципам ислама
6 июня, суббота
19:49
Водителей большегрузов на КПП «Торугарт» хотят заставить сдавать ПЦР-анализ Водителей большегрузов на КПП «Торугарт» хотят заставит...
19:07
Пьяный водитель врезался в будку охранника и напал на мужчину
19:00
Цифра дня. 19,2 миллиона сомов выиграли кыргызстанцы в лотереи в 2019 году
18:54
Правительство призывает Казахстан не создавать барьеры на границе
18:30
7 июня: где в регионах отключат свет