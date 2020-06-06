Водителей большегрузов на КПП «Торугарт» хотят заставить сдавать ПЦР-анализ

Кыргызская сторона предложила Китаю новый алгоритм перемещения грузовых автомобилей на КПП «Торугарт». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, чиновники предлагают, чтобы водители грузовых авто сдавали ПЦР-тесты. «Алгоритм согласовали с бизнес-сообществом​ и сегодня его практикуют соседние страны», — отметили в кабмине.

Чиновники Китая пообещали, что рассмотрят предложение как можно быстрее и направят в Кыргызстан список условий для начала работы КПП «Торугарт».

Напомним, что КПП «Торугарт» начнет работать 8 июня. Пока только исключительно для осуществления взаимных грузоперевозок между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой.