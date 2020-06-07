В мобильном приложении для медиков появился модуль по COVID-19

Мобильное приложение «Безопасные роды» дополнено новым модулем по COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, приложение официально запущено в мае 2019 года в рамках кыргызско-немецкого проекта «Содействие перинатальному здравоохранению».

«Новый раздел по COVID-19 разработан для того, чтобы медицинские работники, предоставляющие услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья и прав, здоровья матери и новорожденного, могли получить актуальную информацию, как свести к минимуму контакт с коронавирусной инфекцией, как для себя, так и для своих клиентов. Модуль включает учебный видеофильм по профилактике инфекции, клинические чек-листы и сведения для медицинского персонала, оказывающего помощь во время родов, ответы на вопросы, которые могут возникнуть при консультировании и уходе за клиентами во время вспышки COVID-19», — отметили в ведомстве.



Раздел COVID-19 будет обновляться по мере поступления новой информации.

В Минздраве добавили, что приложение используется более чем в 40 странах в качестве учебного пособия для додипломной подготовки и повышения квалификации без отрыва от работы, а также в качестве карманного справочника для акушерок, работающих даже в самых отдаленных районах, поскольку после загрузки работает в автономном режиме.