ВОЗ передумала: маски все же нужно носить в общественных местах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить медицинские маски, когда наблюдается ускоренное распространение коронавирусной инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию. То есть теперь организация советует носить маски всем, но в определенных случаях. Об этом пишет «Интерфакс».

Читайте по теме ВОЗ: Маски не гарантируют защиту от коронавируса и здоровым людям не нужны

Как пояснил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, носить маски нужно в общественном транспорте, магазинах или других помещениях, которые часто посещают люди.

Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения масок. Так, в апреле ВОЗ говорила, что медицинская маска не нужна здоровым людям, «так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей». Тогда их советовали надевать только зараженным коронавирусом, чтобы не заразить окружающих.

Отмечалось, что ношение масок при отсутствии показаний может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены рук.