В Кыргызстане коронавирусную инфекцию выявили еще у 38 человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке заболели 9 человек, в Оше — 11, в Ошской области — 2, в Нарынской — 3, в Чуйской — 10, в Баткенской — 1, в Джалал-Абадской — 2. «Из этого числа завозных случаев — 3, а 29 человек заразились, находясь на домашнем карантине. У шести источник заражения неизвестен», — сказал чиновник.

Всего в стране на 6 июня зарегистрировали 1 тысячу 974 случая коронавируса.