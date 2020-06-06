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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974

В Кыргызстане коронавирусную инфекцию выявили еще у 38 человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке заболели 9 человек, в Оше — 11, в Ошской области — 2, в Нарынской — 3, в Чуйской — 10, в Баткенской — 1, в Джалал-Абадской — 2. «Из этого числа завозных случаев — 3, а 29 человек заразились, находясь на домашнем карантине. У шести источник заражения неизвестен», — сказал чиновник.

Всего в стране на 6 июня зарегистрировали 1 тысячу 974 случая коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155086/
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