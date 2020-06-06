В Кыргызстане помогут женщинам-фермерам преодолеть последствия коронавируса

В Кыргызстане 500 женщинам, которые живут в регионах, помогут преодолеть последствия коронавируса. Об этом сообщает ООН.

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По данным организации, правительство Японии предоставило $270 тысяч, проект будет длиться один год.

«Основной целью проекта является содействие быстрому восстановлению экономического благосостояния сельских женщин, пострадавших от пандемии коронавируса. Его реализуют в Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях», — говорится в сообщении.

Ограничения на передвижение стали причиной нарушения производства и переработки сельскохозяйственной продукции, что создало серьезные финансовые риски для женщин-фермеров.

Помощь от проекта получат более 500 сельских женщин из уязвимых групп, в том числе мигранты, женщины, живущие с членами семьи с ограниченными возможностями здоровья, многодетные матери и представительницы этнических меньшинств.