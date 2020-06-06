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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мирлан Жеенчороев предлагает государству позаботиться о мигрантах

Депутат Мирлан Жеенчороев заявил 24.kg, что правительству для начала следует до конца исполнить всем пункты предыдущих двух пакетов антикризисных мер, а потом уже вносить третий.

По его словам, нет реального списания по задолженностям, нет освобождения от налогового бремени, не отменен социальный сбор. Кроме того, с бизнесменов продолжают требовать арендную плату.

«Кабмин должен отчитаться по двум предыдущим пакетам. И деньги от доноров и госсредства необходимо направить на стимулирование некоторых отраслей экономики, где задействованы более тысячи человек — сферы услуг и строительства. Им нужно выдать беспроцентные займы. Кроме того, рассмотреть вопрос о помощи мигрантам, возвратившимся в страну», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Для них открыть на базе существующих государственных банков кредитную линию и выдавать микрокредиты на два года до 20-30 тысяч сомов, чтобы люди начали сельхоздеятельность или открыли малые предприятия.

Мирлан Жеенчороев

Напомним, накануне вице-премьер-министр Эрик Асрандиев на парламентских слушаниях заявил, что рабочая группа представит третий посткризисный план правительства до конца июня. 

Отметим, что бизнес раскритиковал и первый, и второй антикризисные планы кабмина. Ведь предприниматели получили только отсрочки по налогам и платежам в Соцфонд, а также обещание выдать им льготные кредиты. Налоговых каникул бизнес так и не дождался.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155063/
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