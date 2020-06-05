Из больницы в Ухане выписали последних троих пациентов, перенесших коронавирус

Из больниц в китайском Ухане выписали последних троих пациентов, переживших вызванную коронавирусом нового типа болезнь COVID-19. Больше активных случаев заболевания в городе не осталось, сообщает агентство «Синьхуа».

Уточняется, что больных не осталось во всей провинции Хубэй. Новых случаев, как сопровождающихся симптомами, так и без них, 5 июня не выявили.

Известно также, что с карантина отпустили 28 человек, перенесших болезнь без симптомов. Еще 217 человек, не имеющих симптомов болезни, остаются на изоляции.

Впервые о том, что в Ухане, где началась вспышка коронавируса, не выявили новых случаев заражения, стало известно 1 июня. Такой результат показала всеобщая проверка населения, проведенная властями.

Напомним, что провинция Хубэй пострадала от эпидемии больше остальных на территории Китая: там было выявлено 68,1 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа и 4,5 тысячи летальных исходов от связанных с ним причин.

Всего, по официальной китайской статистике, в стране зафиксировали 83 тысячи заболевших и 4,6 тысячи умерших.

Сообщается о 66 больных, которые продолжают находиться на лечении.

По данным на 5 июня, в мире зарегистрированы более 6,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 391 тысячи скончались, более 2,8 миллиона излечились.