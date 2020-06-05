20:17
USD 73.92
EUR 82.83
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из больницы в Ухане выписали последних троих пациентов, перенесших коронавирус

Из больниц в китайском Ухане выписали последних троих пациентов, переживших вызванную коронавирусом нового типа болезнь COVID-19. Больше активных случаев заболевания в городе не осталось, сообщает агентство «Синьхуа».

Уточняется, что больных не осталось во всей провинции Хубэй. Новых случаев, как сопровождающихся симптомами, так и без них, 5 июня не выявили.

Известно также, что с карантина отпустили 28 человек, перенесших болезнь без симптомов. Еще 217 человек, не имеющих симптомов болезни, остаются на изоляции.

Впервые о том, что в Ухане, где началась вспышка коронавируса, не выявили новых случаев заражения, стало известно 1 июня. Такой результат показала всеобщая проверка населения, проведенная властями.

Напомним, что провинция Хубэй пострадала от эпидемии больше остальных на территории Китая: там было выявлено 68,1 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа и 4,5 тысячи летальных исходов от связанных с ним причин.

Всего, по официальной китайской статистике, в стране зафиксировали 83 тысячи заболевших и 4,6 тысячи умерших.

Сообщается о 66 больных, которые продолжают находиться на лечении.

По данным на 5 июня, в мире зарегистрированы более 6,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 391 тысячи скончались, более 2,8 миллиона излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155032/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники детских садов сдают тест на COVID-19. Образовалась давка
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Өзүң үчүн бет кап кий! Базарларда коронавирус коркунучу жогору
Бет кап кийгендиги үчүн депутатты шылдың кылышкан
Носите маски! На рынках наблюдается высокий риск инфицирования коронавирусом
Депутат рассказал, как его обсмеяли на базаре за то, что он носит маску
Бразилия коронавирустан каза болгондордун саны боюнча үчүнчү орунга чыкты
Кыргызстанцам не нужно сдавать ПЦР-анализ, чтобы сходить на прием к врачу
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у шести медиков
В Кыргызстане от коронавируса умерли еще две женщины
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
У&nbsp;Жумалиева нет $2,5 миллиарда&nbsp;&mdash; &laquo;Чон Казат&raquo; признал свою ошибку У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
Талант Керимбаев: Теперь и&nbsp;большие компании хотят вести дела по&nbsp;принципам ислама Талант Керимбаев: Теперь и большие компании хотят вести дела по принципам ислама
5 июня, пятница
20:16
Затопление в парке имени Тулебердиева устранили, саженцы не пострадали Затопление в парке имени Тулебердиева устранили, саженц...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:55
Отсутствие интернета названо основной причиной пропуска онлайн-занятий учениками
19:45
Сотрудники детских садов сдают тест на COVID-19. Образовалась давка
19:43
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка