Бразилия вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавируса

За сутки количество смертей от коронавируса выросло на 5 тысяч 145. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 385 тысяч 991 человек. В США скончались 108 тысяч 211 человек, Великобритании — 39 тысяч 987, Бразилии — 34 тысячи 21, Италии — 33 тысячи 689, Франции — 29 тысяч 68.

Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 432 тысячи 370 человек. За сутки показатель вырос на 200 тысяч 615.

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Больше всего зараженных в США (1 миллион 872 тысячи 660), Бразилии (614 тысяч 941), России (440 тысяч 538), Великобритании (283 тысячи 79), Испании (240 тысяч 660), Италии (234 тысячи 13) и Индии (226 тысяч 713).

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 63 тысячи 811 человек.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 936 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 12 тысяч 67, Узбекистане — 3 тысячи 939, Таджикистане — 4 тысячи 289.