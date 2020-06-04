В Бишкеке откроются детсады. Какие сюрпризы ждут родителей

Детские сады в Бишкеке заработают завтра, но пока детей принимать не будут. Как объяснила 24.kg вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова, дошкольные организации должны подготовиться к этому: провести дезинфекцию, инструктаж сотрудников и родителей, установить санитайзеры и другое.

Ранее на брифинге она сообщила, что все сотрудники детских садов вне зависимости от формы собственности должны сдать анализ на коронавирус. Требование вполне разумное, тем более что платить за процедуру им самим не придется. Руководителей дошкольных организаций попросили предоставить списки работников, чтобы мобильные бригады выехали и взяли анализы.

Хочешь в сад? Неси справку

Тем временем родители детей получают противоречивую информацию из дошкольных учреждений. В одном из госсадов им сказали, что будут принимать только детей госслужащих и по острой необходимости. Другое частное учреждение огорошило пап и мам требованием предоставить заполненную форму об экстренной необходимости посещения детского сада и принести справку о состоянии здоровья ребенка.

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«Сейчас никто не даст гарантии того, что в поликлинике ребенок не заразится коронавирусом. Или и детям надо сдавать анализ на инфекцию?» — резонно задаются вопросом родители.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова опровергла сообщение, что сады будут работать только для детей госслужащих, принимают всех. «Мы провели мониторинг, в услугах дошкольных организаций нуждается около 6 тысяч человек. Они же не могут постоянно брать детей с собой на работу. Более того, те группы, которые выпускаются, тоже продолжат ходить в сад», — отметила она.

А вот врача посетить все-таки придется. Без справки о том, что ребенок здоров, его в детсад не возьмут.

Вице-мэр ничего страшного в посещении поликлиники или медцентра не видит. «Мы не можем всему городу угодить. Люди гуляют, сидят в кафетериях, родители жалуются, что им некуда девать детей, так как вышли на работу, а теперь говорят, что не пойдут в поликлинику за справками? Но это ведь неправильно. Надевайте средства защиты, дезинфицируйте руки. Во всех медучреждениях, ЦСМ стоят санитайзеры, замеряют температуру», — отметила она.

Больных в группы не приводить

Вызвало недоумение и требование заполнить форму «обязательства родителя по обеспечению здоровья ребенка, посещающего детсады». Что скрывается за формулировкой, не совсем понятно.

Татьяна Кузнецова объяснила, что родитель несет ответственность, что не скрывает того, что ребенок болен.

«Бывает, что дают парацетамол, сбивая температуру, лишь бы отдать ребенка в сад. Также родители должны будут указать фактический адрес проживания, были ли в контакте с больными коронавирусом, что обязуются не посещать места массового скопления людей и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы», — отметила вице-мэр.

Татьяна Кузнецова сообщила, что мэрия разработала временные регламенты и передала их Минобразования и Минздраву для подготовки совместного приказа. «Наш проект санитарного временного положения приема детей и работы дошкольных учреждений приняли как рекомендацию, но пока приказа нет», — отметила она.

Еще один сюрприз родителей будет ожидать, когда они приведут детей в сады.

«Мы должны соблюдать санитарную дистанцию, в здание родителей не пустят, детей положено принимать на открытом воздухе, если не будет осадков, им замерят температуру», — добавила Татьяна Кузнецова.

Вице-мэр отметила, что девять детских садов не будут принимать детей, потому что там начаты ремонтные работы.