Ученые из Китая доказали, что чаще всего коронавирус передается через воздух, а также во время разговора с зараженным человеком, сообщает британская Daily Mail со ссылкой на работу экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний (Китай).

По информации ученых, каждый час больные выдыхают миллионы вирусных частиц. При этом опасны для окружающих даже те, у кого нет никаких симптомов болезни.

Согласно данным исследования, вероятность заразиться коронавирусом через прикосновение к поверхности оказалась в разы ниже, чем ранее считали эксперты. Как оказалось, в дыхании больных примерно в три раза больше вирусных частиц, чем на любой поверхности контактировавших с вирусами предметов.

Ученые пришли к выводу, что введение обязательного масочного режима является главной мерой для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.