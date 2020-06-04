00:28
USD 73.92
EUR 82.83
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Масочный режим при коронавирусе — главная мера. К такому выводу пришли ученые

Ученые из Китая доказали, что чаще всего коронавирус передается через воздух, а также во время разговора с зараженным человеком, сообщает британская Daily Mail со ссылкой на работу экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний (Китай).

По информации ученых, каждый час больные выдыхают миллионы вирусных частиц. При этом опасны для окружающих даже те, у кого нет никаких симптомов болезни.

Согласно данным исследования, вероятность заразиться коронавирусом через прикосновение к поверхности оказалась в разы ниже, чем ранее считали эксперты. Как оказалось, в дыхании больных примерно в три раза больше вирусных частиц, чем на любой поверхности контактировавших с вирусами предметов.

Ученые пришли к выводу, что введение обязательного масочного режима является главной мерой для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154876/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники представительства КР по миграции в Москве заразились коронавирусом
В Бишкеке откроются детсады. Какие сюрпризы ждут родителей
Цифра дня. 9 тысяч 54 медработника получили дополнительные выплаты за май
Президент о борьбе с коронавирусом: Рано расслабляться и смягчать требования
Коронавирус выявили у санитарки Республиканского центра «СПИД»
Перед открытием детских садов в Бишкеке сотрудников проверят на коронавирус
Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
Аэропорты Кыргызстана готовы к возобновлению внутренних рейсов
В Кыргызстане разработали новые правила для междугородних пассажирских перевозок
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
5 июня, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 июня, четверг
23:50
Масочный режим при коронавирусе — главная мера. К такому выводу пришли ученые
23:27
Что делать людям? Жители регионов жалуются на отсутствие воды
23:03
Железная леди: королева триатлона, которая выиграла марафон на спор
22:45
Невозможно пройти. На улице Айни в Бишкеке торгуют прямо на тротуаре
22:22
Как узнать, прослушивают ли ваш смартфон. Комментарий специалиста