Коронавирус выявили у санитарки Республиканского центра «СПИД»

Коронавирус выявили у санитарки лаборатории Республиканского центра «СПИД». Информацию подтвердила директор организации Умуткан Чокморова.

По ее словам, 28 мая сотрудница сообщила, что она заболела, у нее поднялась температура. «Но на следующий день она вышла на работу, мы у нее сразу взяли анализ на коронавирус. Вечером получили положительный результат. Ее госпитализировали. Еще 48 сотрудников сдали анализ. Я никого не отпускала домой, мы ждали результатов. Утром получили — у всех отрицательный», — отметила она.

Умуткан Чокморова добавила, что сотрудники, которые были в тесном контакте с заболевшей, находятся в обсервации.

«Через 12 дней мы все повторно сдадим анализ на коронавирус», — отметила она.