16:51
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус выявили у санитарки Республиканского центра «СПИД»

Коронавирус выявили у санитарки лаборатории Республиканского центра «СПИД». Информацию подтвердила директор организации Умуткан Чокморова.

По ее словам, 28 мая сотрудница сообщила, что она заболела, у нее поднялась температура. «Но на следующий день она вышла на работу, мы у нее сразу взяли анализ на коронавирус. Вечером получили положительный результат. Ее госпитализировали. Еще 48 сотрудников сдали анализ. Я никого не отпускала домой, мы ждали результатов. Утром получили — у всех отрицательный», — отметила она.

Умуткан Чокморова добавила, что сотрудники, которые были в тесном контакте с заболевшей, находятся в обсервации.

«Через 12 дней мы все повторно сдадим анализ на коронавирус», — отметила она.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154863/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Перед открытием детских садов в Бишкеке сотрудников проверят на коронавирус
Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
Аэропорты Кыргызстана готовы к возобновлению внутренних рейсов
В Кыргызстане разработали новые правила для междугородних пассажирских перевозок
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Минздрав создал комиссию по выплате компенсации родным умерших от COVID медиков
На Иссык-Куле задействуют круглосуточную вирусологическую лабораторию
В Кыргызстан поступили три аппарата для проведения ПЦР-анализов на COVID-19
В Кыргызстане от коронавируса вылечились еще 27 человек
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
4 июня, четверг
16:45
Интеграцию проекта «Санарип аймак» с системой «Тундук» завершат до конца года Интеграцию проекта «Санарип аймак» с системой «Тундук»...
16:35
В суде по делу об убийстве Улана Салянова произошел инцидент
16:30
Адвокат Камиля Рузиева обжаловал законность задержания правозащитника
16:20
Правительство хочет легализовать дома, построенные на пашнях
16:18
В БГК думают, как предотвратить превращение зеленых зон вдоль дорог в парковки