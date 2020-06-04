На Иссык-Куле задействуют круглосуточную вирусологическую лабораторию

В городе Чолпон-Ате развернут вирусологическую лабораторию. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сейчас проводится подготовка к обеспечению безопасности здоровья граждан во время туристического сезона.

«Минздрав совместно с Минкультуры утвердил противоэпидемиологические правила, а также алгоритм действий на время приема отдыхающих людей. Мы готовим отдельную вирусологическую лабораторию для тестирования и диагностики на COVID», — сказал Нурболот Усенбаев.

Отметим, с 1 июня в Кыргызстане официально открыт туристический сезон. Въезд и выезд в Иссык-Кульскую область осуществляется беспрепятственно, на блокпосту лишь измеряют температуру и записывают личные данные въезжающих.

Всего по стране коронавирус зарегистрирован у 1 тысячи 899 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 292.