Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 54 тысячи 131. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 432 тысячи 370 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 851 тысяча 520), Бразилии (584 тысячи 16), России (431 тысяча 715), Великобритании (281 тысяча 270), Испании (240 тысяч 326), Италии (233 тысячи 836) и Индии (216 тысяч 824).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 76 тысяч 643 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 899 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 12 тысяч 67, Узбекистане — 3 тысячи 843, Таджикистане — 4 тысячи 191.