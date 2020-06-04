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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 54 тысячи 131. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 432 тысячи 370 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 851 тысяча 520), Бразилии (584 тысячи 16), России (431 тысяча 715), Великобритании (281 тысяча 270), Испании (240 тысяч 326), Италии (233 тысячи 836) и Индии (216 тысяч 824).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 76 тысяч 643 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 385 тысяч 991 человек. За сутки количество смертей выросло на 10 тысяч 437. В США скончались 107 тысяч 175 человек, Великобритании — 39 тысяч 811, Италии — 33 тысячи 601, Бразилии — 32 тысячи 548, Франции — 29 тысяч 24.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 899 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 12 тысяч 67, Узбекистане — 3 тысячи 843, Таджикистане — 4 тысячи 191.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154789/
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