ВОЗ: Вторая волна коронавирусной инфекции может стать разрушительной для Европы

Вторая волна коронавирусной инфекции может стать разрушительной. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, несмотря на то что количество ежедневных случаев в странах региона по сравнению с апрелем уменьшилось, но тем не менее риск распространения остается. Есть угроза повторного всплеска заболевания в странах ЕС. «Если их не купировать, то вторая волна может стать разрушительной. У нас по-прежнему нет ни безопасной вакцины, ни эффективного лечения. Хорошая новость в том, что мы многому научились во время первой волны: мы лучше понимаем вирус, как нам надо готовиться к осложнениям, как сотрудничать и соблюдать принцип вовлечения всего общества и другое», — отметил Ханс Клюге.

Он отметил, что хороший эффект в противодействии коронавирусной инфекции принесли применяемые меры: выявление больных, изоляция, обследование всех подозрительных и контактных, помещение их на карантин и другие.

«Этот вирус останется с нами надолго, как минимум пока не появится вакцина или лечение. Но пока нет конкретного срока, когда будет разработана вакцина. Как только она появится, ВОЗ сделает все, чтобы она была распределена на справедливой основе», — отметил он.