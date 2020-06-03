Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,3 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 211 тысяч 261. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 378 тысяч 239 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 831 тысяча 821), Бразилии (555 тысяч 383), России (423 тысячи 186), Великобритании (279 тысяч 392), Испании (239 тысяч 932), Италии (233 тысячи 515) и Индии (207 тысяч 191).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 33,5 тысячи человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 871 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 11 тысяч 571, Узбекистане — 3 тысячи 760, Таджикистане — 4,1 тысячи.