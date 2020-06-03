10:23
USD 73.52
EUR 82.13
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,3 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 211 тысяч 261. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 378 тысяч 239 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 831 тысяча 821), Бразилии (555 тысяч 383), России (423 тысячи 186), Великобритании (279 тысяч 392), Испании (239 тысяч 932), Италии (233 тысячи 515) и Индии (207 тысяч 191).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 33,5 тысячи человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 375 тысяч 554 человека. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 696. В США скончались 106 тысяч 180 человек, Великобритании — 39 тысяч 452, Италии — 33 тысячи 530, Бразилии — 31 тысяча 199, Франции — 28 тысяч 943.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 871 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 11 тысяч 571, Узбекистане — 3 тысячи 760, Таджикистане — 4,1 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154627/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане от коронавируса вылечили еще 46 человек
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 26 человек. Всего — 1 871
Учителей Кыргызстана, работавших во время пандемии COVID-19, поблагодарили
Процесс банкротства в отношении субъектов предпринимательства приостановлен
В Бишкеке проходят подворовые медобходы жилых кварталов
В Токмаке открыли футбольное поле и провели концерт, игнорируя карантин
Персонал кафе и ресторанов должен быть в масках. Иначе накажут руководство
Утвердить стандарты для медицинских защитных костюмов предлагает Минздрав
Пострадавшие от вспышки коронавируса фермеры Кыргызстана получат помощь
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Карантин в&nbsp;Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ Карантин в Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ
Бишкекчане обращаются в&nbsp;больницы и&nbsp;не&nbsp;знают, где заразились коронавирусом Бишкекчане обращаются в больницы и не знают, где заразились коронавирусом
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
3 июня, среда
10:22
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распро...
10:17
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,3 миллиона человек
10:13
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июня
10:12
В Кыргызстане от коронавируса вылечили еще 46 человек
10:11
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 26 человек. Всего — 1 871