Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,3 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 211 тысяч 261. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 378 тысяч 239 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 831 тысяча 821), Бразилии (555 тысяч 383), России (423 тысячи 186), Великобритании (279 тысяч 392), Испании (239 тысяч 932), Италии (233 тысячи 515) и Индии (207 тысяч 191).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 33,5 тысячи человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 375 тысяч 554 человека. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 696. В США скончались 106 тысяч 180 человек, Великобритании — 39 тысяч 452, Италии — 33 тысячи 530, Бразилии — 31 тысяча 199, Франции — 28 тысяч 943.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 871 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 11 тысяч 571, Узбекистане — 3 тысячи 760, Таджикистане — 4,1 тысячи.