Лидера движения «Чон казат» Максата Мамытканова вызвали на допрос в МВД

Лидера движения «Чон казат» Максата Мамытканова вызвали на допрос в следственное управление МВД. Фото повестки он выложил в социальной сети Facebook.

В документе указывается, что Мамытканов вызван на допрос в качестве свидетеля 3 июня. Однако, в рамках какого дела он вызывается, неизвестно. Сам лидер «Чон казат» также не указал этого.

Напомним, ранее милиция вызвала на допрос другого члена движения «Чон казат» Каната Хасанова. Его допросили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР. Фигурантом дела проходит экс-сотрудник Генпрокуратуры Сыймык Жапыкеев.

Бывший прокурор разместил в соцсетях видеообращение. Он сообщил, что у депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева состояние оценивается в $2,5 миллиарда и он его заработал сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывом проверить законность приобретения имущества.

Кубанычбек Жумалиев опроверг обвинения и поклялся на Коране, что он не замешан в сомнительных делах. Он подал в суд на экс-прокурора иск в 10 миллионов сомов.

Позже Финпол сообщил, что в отношении депутата начато досудебное производство. В рамках уголовного дела по имуществу Кубанычбека Жумалиева ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария.