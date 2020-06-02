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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Персонал кафе и ресторанов должен быть в масках. Иначе накажут руководство

Сотрудники всех организаций, осуществляющих деятельность в сфере обслуживания населения и предоставления услуг (кафе, рестораны), должны строго придерживаться масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, приказ подписал вице-мэр столицы, председатель комиссии по гражданской защите Азиз Алымкулов.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В мэрии отметили, что теперь ношение масок персонала обязательно, производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагается на всех руководителей без исключения. 

В муниципалитете просят бишкекчан, заметивших нарушения санитарных требований, сообщать по телефонам: 1840 и 1850 круглосуточно, а фото- и видеофакты можно присылать на WhatsApp по номеру: 0554182185. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154584/
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